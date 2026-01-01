Giá xăng dầu hôm nay 1/1: Đỏ sàn, đồng loạt lao dốc mạnh phiên giao dịch đầu năm mới 2026

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 1/1, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics và Oilprice đều biến động giảm, giá các loại dầu thô chiến lược đều lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 1/1: Bốc hơi ngày đầu năm mới

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,4 USD/thùng, giảm 0,5 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,93% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,8 USD/thùng, giảm 0,47 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,78 % về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh tuần qua khiến giá bình quân suy giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 giảm 3,2% đến 3,7% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 19,8% đến trên 21%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm xuống còn 61,1 USD/thùng vào ngày cuối cùng của năm 2025, hướng tới mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2020 do lo ngại về tình trạng dư cung. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi cuộc họp sắp tới của OPEC+, các diễn biến địa chính trị và báo cáo tồn kho của Mỹ.

OPEC+ dự kiến ​​sẽ duy trì kế hoạch tạm dừng tăng nguồn cung trong quý 1 năm 2026 khi họp vào Chủ nhật. Các yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá cả, bao gồm việc Mỹ phong tỏa các chuyến hàng dầu của Venezuela, sự bất ổn mới ở Trung Đông và sự không chắc chắn kéo dài về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Trong khi đó, API ước tính rằng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 1,7 triệu thùng trong tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 11 nếu được xác nhận vào cuối ngày hôm nay. Giá dầu Brent đã giảm 2% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 12, trên đà giảm tháng thứ năm liên tiếp và đã giảm 18% trong năm nay.

Triển vọng về một lượng dầu dư thừa lớn trong bối cảnh sản lượng cao hơn từ OPEC+ và các nhà sản xuất ngoài OPEC, cùng với sự tăng trưởng nhu cầu yếu, đã dần đẩy giá xuống thấp hơn trong năm 2025.

Giá xăng dầu hôm nay: Trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2026, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).