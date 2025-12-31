Giá vàng hôm nay mới nhất (31/12) tiếp đà giảm sâu: Người mua vẫn xếp hàng, nhà vàng lại "cháy hàng"

Giá vàng hôm nay 31/12, tiếp tục giảm mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 31/12, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), cảnh tượng xếp hàng không những diễn ra mà còn tăng mạnh về số lượng người mua. Người dân đứng tràn ra lòng đường với mong muốn mua được vàng trong ngày cuối năm 2025.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, số lượng người mua vàng ngày cuối năm đông ngỡ ngàng. Hàng dài người mua nối dài trong ngày giá vàng hôm nay tiếp đà giảm mạnh.

Người mua xép hàng vây kín cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trong ngày cuối năm. Ảnh: Thái Nguyễn

Lượng người xếp hàng mua vàng tăng mạnh ngày cuối năm phản ánh rõ tình trạng trong cả 1 năm người dân xếp hàng mua vàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 31/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng Phú Quý hết sạch vàng bán ra cho người mua. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới lạc quan trong năm 2026

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 ngày 30/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.363 USD/ounce, giảm mạnh 122 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, với giá vàng giữ vững ở mức trên 4.300 USD/ounce, kim loại quý này đang chứng kiến ​​hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, hướng tới kết thúc năm với mức tăng 66%. Theo một chiến lược gia thị trường, vẫn còn nhiều tiềm năng cho giá cao hơn trong năm mới.

Vàng không chỉ đang chứng kiến ​​đợt tăng giá chưa từng có mà đây còn là năm thứ 3 liên tiếp tăng giá. Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, cho biết đây là sự leo thang của một sự chuyển dịch mang tính kiến ​​tạo trong thị trường tài chính toàn cầu.

Khi giải thích về sự tương đồng với các mảng kiến ​​tạo, bà Schieven cho biết mặc dù các mảng trong lớp vỏ trái Đất di chuyển cực kỳ chậm, nhưng vẫn có thể xảy ra một khoảnh khắc bùng nổ dữ dội. Ông nói thêm rằng năm 2025 đại diện cho sự chuyển dịch bùng nổ đó, điều có khả năng làm thay đổi cục diện thị trường tài chính.

Mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại rằng đợt tăng giá vàng năm nay đã đẩy thị trường vào vùng quá mua đáng kể, bà Schieven cho rằng các nhà đầu tư không nên nhầm lẫn giữa đắt đỏ và cạn kiệt.

“Ngay cả khi giá vàng đang ở mức bong bóng, điều đó không có nghĩa là nó sẽ giảm vào năm tới, hoặc bất cứ lúc nào trong thời gian ngắn sắp tới,” bà Schieven nói.

Bà lưu ý rằng các ngân hàng trung ương, vốn đã tích cực bổ sung vàng vào dự trữ của mình kể từ năm 2022, vẫn là một yếu tố quan trọng trên thị trường và sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư đến năm 2026. Bà nói thêm rằng nhu cầu từ khu vực chính phủ này đã tạo ra một mức giá sàn mà chưa từng có trong các chu kỳ trước đây.

"Trong bối cảnh hiện tại, giá vàng có thể dễ dàng tăng lên 5.000 USD/ounce vào năm mới. Mặc dù nhu cầu từ ngân hàng trung ương sẽ vẫn là trụ cột hỗ trợ quan trọng cho thị trường vàng, nhưng bà dự đoán nhu cầu đầu tư sẽ là động lực chính thúc đẩy giá vàng đến năm 2026", bà Schieven nhận định.