Kinh tế 24h: Xóa độc quyền vàng SJC, nhiều thương hiệu vàng mới có thể xuất hiện

Xóa độc quyền vàng SJC: Nhiều thương hiệu vàng mới có thể xuất hiện

Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025, sửa đổi Nghị định 24/2012, xóa bỏ độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng và cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu vàng miếng mới bên cạnh SJC, quay lại trạng thái thị trường trước năm 2012. Doanh nghiệp cần vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại từ 50.000 tỷ đồng, có giấy phép kinh doanh vàng miếng và không vi phạm hành chính để được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép sản xuất.

Xoá độc quyền vàng SJC

Các chuyên gia như TS Nguyễn Minh Phong và ông Trần Duy Phương nhận định, nghị định sẽ đa dạng hóa nguồn cung, giảm đầu cơ, hạ nhiệt giá vàng trong nước, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới (từ 20 triệu xuống 14-17 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, tác động chưa tức thì do cần thông tư hướng dẫn và thời gian để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất vàng. Ông Đinh Nho Bảng và PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, dù tăng tính cạnh tranh và minh bạch, thị trường cần thời gian hấp thụ chính sách, và các điều kiện vẫn khá khắt khe, chưa hoàn toàn tiệm cận chuẩn quốc tế.

Chứng khoán Vietcap kỳ vọng PNJ, từng ngừng sản xuất vàng miếng từ 2012, sẽ quay lại mảng này từ 2026, phát hành vàng miếng thương hiệu riêng và tăng xuất khẩu, dù mảng trang sức vẫn là trọng tâm. Nghị định giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc nội địa, củng cố vị thế quốc tế, nhưng biên lợi nhuận vàng miếng thấp. Quy định yêu cầu lưu trữ dữ liệu, công khai giá và kết nối thông tin với NHNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ thị trường vàng.

Vé số Vietlott lại trúng giải Jackpot

Tối 27-8, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình vé số Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá trên 48,3 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 11-03-39-40-18-42.

Giới kinh doanh xổ số cho biết qua nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot của loại hình vé số Mega 6/45 được cộng dồn khá nhiều. Từ đó, sức mua nóng lên, số lượng vé bán ra tăng cao. Thế nên, xác suất vé trúng giải Jackpot là rất cao và kết quả đã có vé trúng.

Trước đó, thị trường ghi nhận tại các kỳ quay số ngày 19 và 21-8, có 3 vé số loại hình xổ số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2, với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% với hàng Ấn Độ

Từ 0h01 ngày 27/8/2025 (giờ Mỹ), Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, nâng từ mức 25% trước đó, theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/8. Lý do chính là Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, được coi là "hỗ trợ gián tiếp" cho chiến tranh Ukraine, tạo "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, trở thành một trong những đối tác bị Mỹ áp thuế cao nhất toàn cầu, tương đương Brazil (50%), cao hơn Trung Quốc (30%).

Thâm hụt thương mại Mỹ-Ấn Độ tăng mạnh, đạt 45 tỷ USD năm 2024, với Mỹ nhập 87 tỷ USD hàng từ Ấn Độ (dược phẩm, viễn thông, smartphone, dệt may) và xuất chỉ 42 tỷ USD (dầu khí, hóa chất, linh kiện hàng không). Doanh nghiệp Mỹ từng chuyển sản xuất sang Ấn Độ để tránh thuế Trung Quốc, nay bị ảnh hưởng ngược. Các sản phẩm như nhôm, thép vẫn chịu 50% theo quy định ngành, không cộng dồn; smartphone tạm miễn thuế đối ứng. Các mặt hàng Mỹ xuất sang Ấn Độ có nguy cơ chịu tổn thất nếu New Delhi trả đũa.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi động thái này là "không công bằng, vô lý", vì nhiều nước khác cũng mua dầu Nga mà không bị phạt. New Delhi đe dọa đáp trả, nhưng các chuyên gia khuyên tránh hành động vội vã, ưu tiên đàm phán. Thuế quan có thể làm giá hàng hóa tăng, đe dọa quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn, vốn ấm áp từ cuộc gặp Trump-Modi tháng 2/2025. Ấn Độ đang đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy tự cường kinh tế để giảm phụ thuộc.

Nhiều doanh nghiệp dệt may tuyển dụng trở lại

Trong nửa đầu năm 2025, ngành dệt may Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với nhiều doanh nghiệp tăng quy mô lao động và lợi nhuận. Công ty TNG tăng 640 lao động, đạt gần 19.700 người; Sài Gòn 3 Group (SGI) và May Sông Hồng lần lượt tăng 285 và 261 nhân viên.

Các doanh nghiệp như Gilimex, Hòa Thọ, Dệt May Huế cũng tuyển thêm hàng trăm lao động, trong khi May Hữu Nghị, Sợi Thế Kỷ tăng hàng chục người. Lợi nhuận cải thiện đáng kể: TNG lãi 315 tỷ đồng (tăng 43%), May Sông Hồng 544 tỷ đồng (tăng 77%), Hòa Thọ 282,5 tỷ đồng (tăng 66%). Các công ty đặt mục tiêu tăng trưởng cao, như SGI kỳ vọng lãi gấp 39 lần (85 tỷ đồng), Sợi Thế Kỷ tăng 25 lần (310 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 18,7 tỷ USD, tăng 13%, cao nhất 5 năm, với Mỹ là thị trường lớn nhất (8,5 tỷ USD, tăng 17,5%), EU tăng 24%. Chứng khoán Shinhan Việt Nam cho rằng tăng trưởng đến từ "frontloading" trước thay đổi thuế quan, nhu cầu mua sắm sớm và dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc.

Việt Nam hưởng lợi từ thuế nhập khẩu 20% vào Mỹ, thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ, cùng FTA. Doanh nghiệp tận dụng năng lực sản xuất mạnh, sản phẩm đa dạng, giao hàng nhanh. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại khi Nhật Bản, Hàn Quốc chưa phục hồi nhu cầu, và các công ty chậm nâng cấp nội địa hóa, ESG có thể mất lợi thế. Doanh nghiệp đã nhận đủ đơn hàng quý III, gần lấp đầy quý IV, mở rộng sang EU, CPTPP, Trung Đông, Nam Mỹ, Nga.

TPBank muốn thâu tóm Chứng khoán Tiên Phong

TPBank dự kiến nâng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) từ 9,01% lên 51% thông qua tham gia đợt chào bán riêng lẻ, trở thành công ty mẹ với quyền chi phối. TPS dự kiến phát hành 287,9 triệu cổ phiếu, giá 12.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 25% so với kế hoạch ban đầu (350 triệu cổ phiếu, 10.000 đồng/cổ phiếu), nâng vốn điều lệ từ 3.359 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng. TPBank đánh giá việc thâu tóm TPS là chiến lược cần thiết để xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ, khai thác khách hàng hiện hữu, thu hút khách mới, tăng thu nhập từ phí và bán chéo sản phẩm.

Lãnh đạo TPBank nhận định thị trường chứng khoán sẽ phát triển đột phá, và sở hữu công ty chứng khoán là xu hướng chung của nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank. Việc TPS trở thành công ty con mang lại lợi ích về tài chính, chiến lược và quản trị rủi ro. TPS trải qua biến động nhân sự lớn tháng 6/2025, với 5/7 thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bổ sung 3 người mới, trong đó ông Nguyễn Hồng Quân (cựu Phó TGĐ TPBank) làm chủ tịch. Ông Quân nhấn mạnh sự thay đổi nhằm đón tư duy mới sau giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi 5 lô trái phiếu liên quan đến Bamboo Capital (8.990 tỷ đồng) bị HNX tạm ngừng giao dịch.

TPS đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu 1.379 tỷ đồng, lãi sau thuế 111 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 71% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm, công ty lỗ 112 tỷ đồng. TPS tập trung vào tự doanh, môi giới, sản phẩm đầu tư và nguồn vốn, với môi giới là mảng chủ lực nhưng không phát triển theo cách truyền thống.