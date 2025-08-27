Hàng loạt tập đoàn Hàn Quốc công bố đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ sau thượng đỉnh Trump – Lee

Ít nhất bốn tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã công bố các hợp đồng và kế hoạch đầu tư trị giá hàng chục tỷ USD tại Mỹ. Trong đó, nổi bật nhất là Korean Air với gói mua sắm máy bay và động cơ trị giá 50 tỷ USD từ Boeing, GE Aerospace và CFM International.

Theo Văn phòng Tổng thống Lee, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến lên tới 150 tỷ USD. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước vừa đạt được thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu từ mức 25% xuống 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Ngoài hàng không, các khoản đầu tư sẽ tập trung vào lĩnh vực đóng tàu, chất bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và năng lượng – những ngành chiến lược được cả hai bên coi trọng.

Korean Air sẽ mua những gì trong hợp đồng 50 tỷ USD?

Korean Air cho biết sẽ mua tổng cộng 103 chiếc máy bay từ Boeing, gồm 20 chiếc Boeing 777-9, 25 chiếc Boeing 787-10, 50 chiếc Boeing 737-10 và 8 chiếc Boeing 777-8F chở hàng. Các đơn hàng này sẽ được bàn giao theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, hãng hàng không này còn ký hợp đồng mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng từ GE Aerospace và CFM International. Đây là một trong những đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Hàn Quốc, đánh dấu bước mở rộng quy mô vận tải quốc tế.

Theo giới quan sát, thương vụ này không chỉ củng cố vị thế của Korean Air mà còn giúp ngành công nghiệp hàng không Mỹ hưởng lợi lớn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Airbus của châu Âu.

Một máy bay chở khách của Korean Air tại Sân bay quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc, vào thứ năm, ngày 14/8/2025.

Hyundai và các tập đoàn khác đầu tư ra sao tại Mỹ?

Hyundai Motor Group cho biết sẽ bổ sung thêm 5 tỷ USD vào kế hoạch đầu tư 21 tỷ USD tại Mỹ công bố hồi tháng 3. Tập đoàn sở hữu các thương hiệu Hyundai, Kia và Genesis này dự kiến mở rộng sản xuất ô tô và linh kiện, đồng thời xây dựng một nhà máy thép mới tại bang Louisiana và một trung tâm robot hiện đại. Khoản đầu tư giai đoạn 2025 – 2028 này dự kiến tạo ra khoảng 25.000 việc làm trực tiếp.

Samsung Heavy Industries ký thỏa thuận hợp tác với Vigor Marine Group (Mỹ) để bảo dưỡng và sửa chữa tàu hỗ trợ của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, Tập đoàn Khí đốt Quốc gia Hàn Quốc ký hợp đồng mua thêm 3,3 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ mỗi năm trong vòng 10 năm, bắt đầu từ 2028.

Các khoản đầu tư đa dạng này được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ và Hàn Quốc tăng cường chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao.

Vì sao thỏa thuận này quan trọng với cả Mỹ và Hàn Quốc?

Thỏa thuận đầu tư quy mô lớn được công bố chỉ ít ngày sau khi Hàn Quốc nỗ lực đạt được thỏa thuận thuế quan để tránh nguy cơ Mỹ áp thuế 25% lên hàng hóa xuất khẩu. Nhờ đạt mức thuế thấp hơn (15%), hàng hóa Hàn Quốc vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ.

Với Mỹ, dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc sẽ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, tăng sức mạnh công nghệ và công nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, năng lượng và hàng không. Về phía Hàn Quốc, đây là cơ hội mở rộng thị trường, tăng khả năng hiện diện toàn cầu và tránh rủi ro thương mại.

Tổng thống Lee nhấn mạnh hai nước cần cùng nhau thúc đẩy “một cuộc phục hưng sản xuất”, mở rộng hợp tác ở các ngành chiến lược như đóng tàu, năng lượng hạt nhân, bán dẫn, AI và công nghệ sinh học để nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu.