Vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng dù giá ở vùng đỉnh chót vót?

Trưa 27-8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp tiếp tục niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là vùng giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng giảm giá vàng miếng SJC về còn 127 triệu đồng/lượng mua vào, 128,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng so với hôm qua và chỉ còn cao hơn 500.000 đồng so với giá của các công ty vàng và ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức mua vào khoảng 119,9 triệu đồng/lượng và bán ra 122,4 triệu đồng/lượng.

Bất chấp giá vàng trong nước tăng tiếp – ngược với dự báo có thể lao dốc sau thông tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó xóa bỏ cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, nhiều người vẫn xếp hàng dài ở một số cửa hàng để mua vàng.

Giá tăng, vẫn rủ nhau đi mua vàng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay, nhiều người vẫn tiếp tục xếp hàng đi mua vàng. Tại trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP HCM, lúc 11 giờ 30 phút vẫn có rất nhiều người tới hỏi mua vàng. Tuy nhiên, từ khoảng 10 giờ 30, nhân viên công ty SJC đã thông báo tạm ngưng bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn bằng tiền mặt vì hết hàng.

Bên trong khu vực ngồi chờ, rất đông khách đã chờ từ trước đó vẫn chưa tới lượt giao dịch. Chị Nhật Hạnh (ngụ TP HCM) cho biết đang chờ tới lượt để mua 1 chỉ vàng nhẫn trơn bằng tiền mặt, theo giá niêm yết khoảng 122,4 triệu đồng/lượng.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 27-8, vẫn có khách đến xếp hàng chờ mua vàng dù công ty thông báo tạm ngưng, hẹn lại vào đầu giờ chiều

"Tôi có đọc thông tin sẽ xóa bỏ cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng nhưng sáng nay thấy giá vàng vẫn tăng có thể vì cần thời gian để nhập vàng nguyên liệu về sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn. Tôi mua để dành, không phải lướt sóng nên cũng không lo ngại giá giảm" – chị Hạnh nói.

Sáng nay, công ty SJC thông báo mỗi khách sẽ được mua 1 lượng vàng miếng SJC; 1 chỉ vàng nhẫn trơn chuyển khoản hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, do khách đông nên nhiều người phải xếp hàng hoặc chờ lâu mới tới lượt giao dịch.

Ở chiều ngược lại, theo ghi nhận của phóng viên, số lượng khách đến bán vàng chốt lời cũng tăng so với những ngày trước. Nhân viên công ty SJC cho hay, có nhiều khách đến bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn hơn so với những ngày trước, nhờ vậy, công ty có thêm nguồn vàng để bán cho khách.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước chưa thể giảm ngay bởi các quy định mới cần thời gian để đi vào thực tế. Để nghị định phát huy hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước còn phải ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, đồng thời cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Chỉ khi nguồn cung thực sự dồi dào và cạnh tranh được tạo lập, giá vàng miếng mới có cơ sở hạ nhiệt và tiến sát hơn với giá quốc tế.

Mỗi khách được mua 1 lượng vàng miếng SJC, 1 chỉ vàng nhẫn trơn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Bất chấp giá vàng tăng trong sáng nay, nhiều người vẫn rủ nhau đi mua vàng

Ở khu vực khách chờ bán hàng, đông hơn mọi ngày nhưng vẫn không nhiều bằng lượng khách xếp hàng mua vàng