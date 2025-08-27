Chính thức xóa độc quyền vàng miếng SJC: Giá vàng sẽ giảm bao nhiêu, ai hưởng lợi nhất?

Nội dung đáng chú ý của Nghị định 232/2025 vừa ban hành là đã bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Các chuyên gia tin rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều từ nghị định mới. Ảnh: NGỌC DIỆP

Như vậy thị trường sẽ có nhiều thương hiệu vàng miếng bên cạnh thương hiệu vàng miếng SJC. Xung quanh những tác động từ Nghị định 232 lên thị trường vàng, người dân và doanh nghiệp, phóng viên PLO đã có những trao đổi với chuyên gia độc lập về thị trường vàng – ông Trần Duy Phương.

Thị trường vàng được “cởi trói”

Theo quan điểm của ông Phương, đã hơn 13 năm nay, từ khi nghị định 24 được ra đời cho đến nay đã tạo ra sự khan hiếm vàng cục bộ trên thị trường, dẫn đến khan vàng và nóng sốt giá vàng, nhất là vàng miếng SJC. Thực tế này tạo ra nhiều vấn đề như buôn lậu vàng hoặc đầu cơ tích trữ, gây bất ổn cho tỉ giá tiền đồng.

Với việc giá vàng SJC liên tục tăng cao và tách biệt khỏi giá vàng thế giới trong thời gian dài, nguyên nhân chủ đạo vẫn là thiếu nguồn cung trong khi nhu cầu mua của người dân và nhà đầu tư vẫn ở ngưỡng cao.

"Từ cuối năm ngoái cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước không còn bán vàng bình ổn cho nhóm bốn ngân hàng lớn nhất và công ty SJC. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng khan vàng trong nhiều tháng qua. Đã có những thời điểm, chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC lên đến 20 triệu", ông Phương nhấn mạnh.

Chuyên gia độc lập về thị trường vàng này nhận định với nghị định 323 xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, cho cơ chế xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu, là động thái hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác động rất tích cực cho thị trường, doanh nghiệp và người dân.

Cũng theo ông Trần Duy Phương, nghị định 323 giúp “cởi trói” thị trường đang mắc kẹt trong 13 năm qua, tình trạng khan vàng, thiếu vàng sẽ được cải thiện đáng kể. Chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước sẽ co hẹp lại dần dần, tạo ra nguồn cung vàng dồi dào hơn cho thị trường.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp và ngân hàng có đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng có thể tham gia vào sản xuất vàng miếng thương hiệu riêng, thị trường sẽ có nhiều sự chọn lựa. Kết quả, sự cạnh tranh giá cả sẽ gia tăng. Hiện tại ở Việt Nam, vàng miếng SJC đang chiếm đến 80% thị phần, dẫn đầu thị trường.

Tuy nhiên khi mà có thêm các doanh nghiệp tung vàng miếng ra thị trường, chắc chắn có sự lựa chọn khác nhau. Giá các loại vàng miếng có thể chênh nhau, nhưng đảm bảo tất cả đều là vàng 9999. Quan trọng nhất là nghị định này đã giải tỏa được việc cho phép được nhập khẩu, xuất khẩu.

Doanh nghiệp có thể xuất khẩu nhiều vàng trang sức mang về ngoại tệ cho đất nước

Đặc biệt, Nghị định mới đã cởi trói được rất nhiều các nút thắt và làm cho thị trường vàng sắp tới liên thông hơn với thị trường thế giới. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước cũng sẽ được cải thiện, tuy nhiên cũng sẽ cần đến độ trễ khoảng vài ba tuần hoặc vài ba tháng để mức chênh lệch giữa vàng thế giới và vàng trong nước thực sự ngắn lại ở mức lý tưởng, khoảng 5 – 7 triệu đồng/lượng.

"Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước từ 10 triệu trở lên gọi là bất thường, từ 20 triệu đồng trở lên là quá bất thường", theo quan điểm của vị chuyên gia độc lập này.

Chuyên gia độc lập Trần Duy Phương cùng phân tích khi nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, các doanh nghiệp vàng trong nước sẽ có thêm cơ hội phát huy được ý tưởng sáng tạo về trang sức, đồng thời quảng bá những mẫu mã trang sức mang hình ảnh đẹp và đặc trưng Việt Nam ra nước ngoài để thu được ngoại tệ về bù đắp cho chi phí nhập khẩu vàng.

Thời gian qua, Việt Nam không cho phép nhập khẩu vàng, các bên muốn sản xuất và chế tác vàng phải mua đi bán lại trên thị trường, hoặc phải chờ đợi khách hàng đến bán rồi sử dụng những nguồn đó để nấu, để chế tác. Họ không có nhiều để mà sản xuất. Chính vì thế thời gian qua, nhiều người đến Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji... mua nhẫn mà mỗi người mua được số lượng rất ít hoặc thậm chí không mua được.

Sau nghị định mới, doanh nghiệp được “cởi trói”, xin cấp hạn mức nhập cần thiết để gia công, sản xuất, chế tác, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.