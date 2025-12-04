Khách nợ 100 lượng vàng SJC không chịu trả, ngân hàng tìm cách thu hồi

Agribank Chi nhánh TPHCM vừa thông báo bán đấu giá đồng thời hai khoản nợ của hai khách hàng cá nhân là ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan. Không chỉ nợ tiền, hai khách hàng còn nợ lượng lớn vàng SJC, khiến khoản vay phát sinh lãi vượt khả năng trả nợ.

Agribank từng rao bán các khoản nợ này vào năm 2023.

Theo Agribank Chi nhánh TP.HCM, khoản vay của ông Trần Anh Tuấn phát sinh từ hai hợp đồng tín dụng ký năm 2008. Tính đến ngày 31/3/2023, dư nợ hợp đồng ngày 2/5/2008 gồm: dư nợ gốc hơn 14,8 tỷ đồng; lãi vàng 977,764 chỉ SJC; lãi VND 7,76 tỷ đồng.

Đối với hợp đồng ngày 9/1/2008, dư nợ gốc là 16,95 tỷ đồng; lãi vàng 1.117,436 chỉ SJC; lãi VND 8,88 tỷ đồng. Tổng cộng, khoản nợ của ông Tuấn là khoảng 62,32 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc 31,76 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi ra VND hơn 13,92 tỷ đồng; nợ lãi VND 16,64 tỷ đồng.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi ông Trần Anh Tuấn thanh toán hết nợ gốc tiền vay.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tài sản bảo đảm của ông Tuấn gồm quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 158/9 và 158/15 Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ) và 84 ấp Tân Điền A, phường Phú Hữu (quận 9 cũ), TPHCM.

Về khoản nợ của khách hàng Vũ Thị Toan (khoản nợ 2), giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2023 phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 5/2/2008 gồm: Dư nợ gốc gần 9,5 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi 9,221 tỷ đồng; lãi VND 7,666 tỷ đồng. Tổng cộng: 26,383 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Agribank cho hay khoản nợ của bà Vũ Thị Toan hiện không còn tài sản bảo đảm.

Dù tổng giá trị trên sổ sách hai khoản nợ trên xấp xỉ 90 tỷ đồng, nhưng ngân hàng cho biết giá khởi điểm của toàn bộ hai khoản nợ trên chỉ 42,35 tỷ đồng.

Trong đó, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ ông Trần Anh Tuấn là 31,837 tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ bà Vũ Thị Toan là 10,512 tỷ đồng.

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Theo thông tin hồ sơ khoản nợ được phía Agribank cung cấp, năm 2016 ngân hàng từng khởi kiện hai khách hàng này tại TAND quận 9, TPHCM. Qua nhiều lần phân xử, năm 2017, TAND quận 9 đã có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Đến năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức (TPHCM) ban hành quyết định thi hành án đối với vụ kiện dân sự này.