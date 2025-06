Kinh tế 24h qua: Giá vàng lao dốc không phanh

Giá vàng lao dốc không phanh

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc không phanh sau thông tin Iran-Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đến 20h30 ngày 24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.311 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.328 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/6 cao hơn khoảng 26,1% (tương đương 686 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 106 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/6.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh sau khi truyền thông Israel và Iran đưa tin lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực vào trưa 24/6 (giờ Việt Nam) sau 12 ngày leo thang quân sự. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

Vàng giảm ngay cả khi Israel và Iran cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Cuối giờ chiều 24/6, ông Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Israel và kêu gọi nước này dừng thả bom trả đũa, triệu hồi phi công trở về.

Tổng thống Mỹ Trump sau đó điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Tel Aviv định tấn công Iran vì vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn giảm sâu hơn nữa khi áp lực bán chốt lời, hoạt động bán khống tăng cao. Giới đầu tư dường như tin tưởng vào một kịch bản tốt đẹp ở Trung Đông.

Nền kinh tế Israel chịu áp lực nặng nề từ chiến phí

Chiến sự leo thang với Iran, Hamas và Hezbollah gây áp lực tài chính nghiêm trọng cho Israel. Cuộc chiến Gaza tiêu tốn 67,5 tỷ USD đến cuối 2024, trong khi giao tranh với Iran ngốn 200 triệu USD/ngày chỉ cho đánh chặn tên lửa. Hai ngày đầu xung đột với Iran đã thiệt hại 1,45 tỷ USD, và một cuộc chiến 7 tuần có thể vượt chi phí Gaza. Hệ thống phòng không như David's Sling (700.000 USD/lần) và Arrow 3 (4 triệu USD/lần), cùng máy bay F-35 (10.000 USD/giờ bay), làm tăng chi phí.

Nền kinh tế Israel chịu ảnh hưởng nặng: 60.000 công ty đóng cửa năm 2024 do thiếu lao động, du lịch giảm, cơ sở hạ tầng hư hại (sửa chữa tòa nhà ở Tel Aviv tốn hàng chục triệu USD). Chi tiêu quân sự tăng 65%, chiếm 8,8% GDP, đẩy thâm hụt ngân sách lên 7,2%. Thuế VAT tăng từ 17% lên 18%, dự kiến 18,5% vào 2026, nhưng tăng trưởng kinh tế 2025 giảm còn 3,6%. S&P cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng nếu chiến tranh kéo dài.

Các chuyên gia nhận định, kinh tế Israel khó chịu nổi xung đột dài với Iran. Kết thúc chiến sự phụ thuộc vào diễn biến Trung Đông, đặc biệt khi Mỹ đã tham chiến, tấn công cơ sở hạt nhân Iran.

Những “ông trùm” đứng sau đường dây sản xuất dầu ăn cho người từ thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả quy mô lớn, tiêu thụ hàng chục nghìn tấn dầu thực vật dùng cho thức ăn chăn nuôi, nhưng được "hô biến" thành dầu ăn cho người, thu về 8.200 tỷ đồng trong 3 năm.

Đường dây này chủ yếu cung cấp cho bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán xá và làng nghề chế biến thực phẩm. Nhãn hiệu dầu ăn giả Ofood thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, do bà Đặng Thị Phương (sinh năm 1987) làm giám đốc, thành lập năm 2018 tại Đông Anh, Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng, tăng lên 8,8 tỷ đồng vào năm 2023.

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, do bà Đỗ Thị Ngọc Mai (sinh năm 1983) làm giám đốc, là doanh nghiệp nhập khẩu dầu thực vật lớn, có trụ sở tại Đồng Tháp, với vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng đường ống ngầm để bơm dầu chăn nuôi sang bồn chứa dầu ăn, giả mạo công bố chứa vitamin A.

Công an đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu và khởi tố 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và buôn lậu. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Tàu chở hàng nghìn ô tô chìm ở Thái Bình Dương

Tàu Morning Midas chở 3.000 ô tô, trong đó có 800 xe điện, chìm ở Thái Bình Dương ngày 24/6/2025, vài tuần sau vụ cháy bùng phát trên boong từ ngày 3/6.

Tàu dài 180 m, thuộc Zodiac Maritime (London), trôi dạt trước khi chìm ở độ sâu 4,8 km. Nguyên nhân cháy chưa rõ, nhưng pin lithium-ion dễ cháy trong xe điện bị nghi ngờ.

Thủy thủ đoàn an toàn, và công ty triển khai tàu cứu hộ, phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Resolve Marine để kiểm soát ô nhiễm. Các ô tô, chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc, đang trên đường đến Mexico. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn vận chuyển xe điện, tương tự vụ tàu Felicity Ace chìm năm 2022 do cháy pin lithium.

Gần đây, Waymo (Alphabet) cũng tạm ngừng dịch vụ xe tự lái ở Los Angeles sau khi xe điện bị đốt, thải khói độc. Ngành hàng hải đang đối mặt với thách thức lớn về quản lý rủi ro pin dễ cháy.