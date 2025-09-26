Kinh tế 24h: Mỗi ngày 900.000 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng

Mỗi ngày 900.000 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng

Tại Hội thảo Smart Banking 2025 ngày 25/9/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết hệ thống ngân hàng ghi nhận hơn 30 triệu giao dịch/ngày, với giá trị khoảng 900.000 tỷ đồng (40 tỷ USD), nhấn mạnh bảo đảm an ninh và hoạt động liên tục là ưu tiên hàng đầu. Dữ liệu và khách hàng là cốt lõi của chuyển đổi số, với Ngân hàng Nhà nước ban hành khung pháp lý chặt chẽ từ báo cáo thống kê, giám sát tín dụng, CIC đến phòng chống rửa tiền. Dữ liệu phải "đúng - đủ - sạch - sống", khai thác hiệu quả và tích hợp thông minh, phục vụ khách hàng.

Ngành ngân hàng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành Thông tư Open API, 98% giao dịch qua kênh số. Ông nhấn mạnh ba yếu tố: ứng dụng thông minh, hỗ trợ hiệu quả, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương (Bộ Công an) nhận định dữ liệu ngân hàng phong phú nhưng chất lượng chưa cao, thiếu liên thông với thuế, hải quan, gây khó khăn trong bức tranh toàn diện.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ghi nhận chuyển đổi số tạo bước ngoặt, từ số hóa giao dịch đến xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ứng dụng đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy tài chính toàn diện, với hành lang pháp lý hỗ trợ phát triển không gian số.

Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD

Ngày 25/9/2025, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 6% lên 158.000 đồng, lập đỉnh mới, giúp vốn hóa đạt gần 608.800 tỷ đồng, kỷ lục trên sàn chứng khoán Việt Nam. Điều này đẩy giá trị cổ phiếu của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup kiêm vợ ông Phạm Nhật Vượng, với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, lên 26.955 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), đưa bà thành người giàu thứ 5 sàn, dù chưa được Forbes ghi nhận.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Ông Vượng, sở hữu 450 triệu cổ phiếu VIC trị giá 71.084 tỷ đồng (2,7 tỷ USD), tăng tài sản, nhưng Forbes xếp ông thứ 168 thế giới với 15,4 tỷ USD, bao gồm cả VinFast.

VIC tăng 290% từ đầu năm, nhờ thông tin tích cực như nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (4.800 MW, vốn 178.012 tỷ đồng) và VEF đề xuất cổ tức 33.000 đồng/cổ phiếu (4.600 tỷ đồng). Nửa đầu năm, Vingroup đạt 130.475 tỷ đồng doanh thu (tăng gấp đôi), lợi nhuận 4.539 tỷ đồng, dẫn đầu bởi bất động sản (70.500 tỷ đồng, tăng 167% từ Vinhomes) và sản xuất (33.000 tỷ đồng, tăng 134% từ VinFast, giao 72.167 xe quý II). Nhà máy VinFast thứ hai tại Vũng Áng (200.000 xe/năm) cũng khởi động, củng cố đà tăng trưởng.

Trung Quốc - EU tăng hợp tác khi thương mại với Mỹ căng thẳng

Ngày 24/9/2025, tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thảo luận hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU, khi cả hai chịu áp lực từ thuế nhập khẩu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bà Von der Leyen đánh giá cao tinh thần đối thoại của Trung Quốc, trao đổi về kiểm soát xuất khẩu, tiếp cận thị trường, và dư thừa công suất. Hai bên nhấn mạnh duy trì quan hệ hợp tác, với Trung Quốc kỳ vọng EU mở rộng thương mại, đầu tư, thể hiện trách nhiệm chiến lược.

Hai năm qua, căng thẳng leo thang từ điều tra chống trợ giá xe điện Trung Quốc của EC (2023), dẫn đến thuế chống trợ giá và kiện tụng WTO từ Bắc Kinh, cùng điều tra hàng EU như rượu, thịt lợn. Nay, trước áp lực từ Mỹ, cả hai chọn hòa giải. Tuy nhiên, Trung Quốc gặp khó với đàm phán song song Mỹ-EU, doanh nghiệp nước ngoài phàn nàn về trì hoãn cấp phép đất hiếm, trong khi EC khó thống nhất 27 nước, với Đức phản đối thuế xe điện (tháng 10/2024).

Ngoại giao nhận định Trung Quốc ngày càng quan trọng trong chiến lược EU, đặc biệt với Ukraine, nhờ ảnh hưởng kinh tế Nga và khả năng hòa giải của Tập Cận Bình với Putin, hơn chính sách bất định của Trump. Von der Leyen đề nghị Trung Quốc thúc đẩy hòa bình, nhưng thông cáo Bắc Kinh né tránh vấn đề Ukraine.

Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu một ngày

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Nghị định 06 (2016) về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, cho phép người chơi đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng/ngày, thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm hiện hành, với mức tối thiểu 10.000 đồng. Mỗi trận có 10-15 sản phẩm cược (tỷ số, thẻ vàng, phạt góc…), giới hạn ngày nhằm kiểm soát việc sa đà, phù hợp thu nhập bình quân tăng 1,8 lần (4.700 USD/người). Điều kiện: người chơi từ 21 tuổi, mở tài khoản tại doanh nghiệp để định danh và kiểm soát giao dịch.

Các giải đấu áp dụng là do FIFA công bố (4-8 giải/năm, 10-30 ngày/giải), không bao gồm giải Việt Nam. Doanh nghiệp tự thiết kế sản phẩm cược (tỷ số, sự kiện trận đấu), mua bản quyền FIFA, và được đặt cược trực tuyến do chênh lệch múi giờ. Quảng cáo logo, hình ảnh trên trang web được đề xuất, khác quy định cấm hiện hành, để tăng nhận diện thương hiệu.

Chỉ một doanh nghiệp thí điểm trong 5 năm, do lo ngại tác động an ninh, xã hội, khi cá cược bất hợp pháp đạt hàng chục tỷ USD, gây thất thoát thuế. Bộ nhấn mạnh hành lang pháp lý chặt chẽ để thu hút đầu tư, tạo giải trí hợp pháp, tăng thu ngân sách, thay thế kênh đen.