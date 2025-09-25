Từ bác sĩ thẩm mỹ thành tỷ phú top thế giới: Ông chủ Tether sắp vượt Warren Buffett

Theo Bloomberg Billionaires Index, mức định giá này dựa trên kế hoạch của Tether Holdings trong việc bán khoảng 3% cổ phần để huy động từ 15–20 tỷ USD qua một đợt phát hành riêng lẻ. Ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald đang dẫn dắt thương vụ, vừa đóng vai trò tư vấn, vừa quản lý dự trữ và nắm giữ trái phiếu chuyển đổi của Tether.

Nếu thương vụ thành công, Tether sẽ trở thành một trong những công ty tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc các cổ đông chính, trong đó có Chủ tịch Giancarlo Devasini, sẽ chứng kiến tài sản cá nhân tăng vọt.

Chủ tịch Giancarlo Devasini

Ai sẽ giàu lên từ thương vụ này?

Nếu Tether đạt giá trị 500 tỷ USD, Chủ tịch Devasini sẽ nắm trong tay khoảng 224 tỷ USD, vượt qua huyền thoại đầu tư Warren Buffett. CEO Paolo Ardoino và cựu CEO Jean-Louis van der Velde mỗi người sẽ có khoảng 95 tỷ USD, trong khi cổ đông Stuart Hoegner dự kiến nhận hơn 60 tỷ USD.

Như vậy, cả bốn nhân vật này sẽ vượt qua Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance hiện sở hữu 52 tỷ USD. Các tỷ phú tiền số khác, như Jeremy Allaire của Circle (đứng sau USDC), còn cách xa, với tài sản chỉ khoảng 2,6 tỷ USD.

Tether đang kiếm tiền từ đâu?

Sự bùng nổ lợi nhuận của Tether gắn liền với sự tăng trưởng của đồng USDT – stablecoin neo theo USD lớn nhất thế giới, hiện có giá trị lưu hành khoảng 172 tỷ USD. Khi lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao, số tài sản dự trữ mà Tether nắm giữ cũng sinh lời mạnh.

Trong quý II/2025, Tether công bố lợi nhuận 4,9 tỷ USD và đã chi 7,4 tỷ USD cổ tức trong nửa đầu năm. Đây là con số khiến giới tài chính phải chú ý, chứng minh rằng nguồn lợi nhuận khổng lồ của công ty là có thật, chứ không chỉ là “bong bóng định giá”.

Người đứng sau Tether là ai?

Điều thú vị là Giancarlo Devasini – nhân vật có thể trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh – không xuất thân từ Phố Wall. Ông từng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Ý, nhưng bỏ nghề chỉ sau hai năm. Sau đó, ông thử sức trong kinh doanh DVD, chip nhớ, rồi bước vào thế giới tiền mã hóa thông qua sàn Bitfinex.

Năm 2014, Giancarlo cùng Brock Pierce và Reeve Collins sáng lập Tether. Sau này, ông mua lại cổ phần của các đồng sáng lập, dần trở thành người nắm quyền chi phối và đưa công ty lên vị thế hiện nay.