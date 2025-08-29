Bỗng dưng được xóa nợ vì công ty cho vay phá sản

Hãng quản trị và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp Leonard Curtis được chỉ định xử lý thanh lý tài sản và công nợ của Fernwood xác nhận toàn bộ người vay hiện hữu sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản nào.

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cũng phát đi cảnh báo chính thức hồi cuối tháng 6 về việc xóa nợ cho khách hàng của Fernwood.

Tuy nhiên, FCA ghi nhận một số kẻ giả danh Fernwood đã lừa đảo người vay. "Nếu nhận được cuộc gọi bất ngờ từ những người tự xưng là nhân viên Fernwood hãy lập tức ngắt máy", FCA khuyến cáo, đồng thời mở đường dây nóng hỗ trợ từ 1/7.

Sự kiện một công ty phá xóa nợ cho hàng nghìn người được xác định vô cùng hiếm. Ảnh: Ibtimes

Fernwood là công ty chuyên cho vay nóng với lãi suất cực cao, có khi vượt 600% mỗi năm. Một khoản vay 200 bảng có thể phát sinh tới 150 bảng lãi chỉ trong ba tháng. Việc xóa nợ lần này ước tính ảnh hưởng tới khoảng 10.000 khách hàng, mang lại sự nhẹ nhõm lớn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá năng lượng, thực phẩm leo thang.

Song cái giá là chủ nợ của Fernwood có thể mất khoảng 5 triệu bảng, với khoảng 40 nhân viên đối mặt nguy cơ thất nghiệp, trong khi thị trường tín dụng ngắn hạn thêm bất ổn.

Freddie Winter, chuyên gia tài chính tại Anh, cho rằng "được xóa nợ hoàn toàn khi công ty phá sản là điều cực hiếm". Thông thường, các khoản vay sẽ được bán cho công ty khác và người vay vẫn phải trả nợ. "Những khách hàng lần này thực sự quá may mắn. Hy vọng họ tận dụng cơ hội để cải thiện tài chính, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào tín dụng nóng", ông nói.

Winter khuyến cáo các khoản vay ngắn hạn chỉ nên là giải pháp cuối cùng. "Chúng được quảng cáo như một người bạn trong lúc khó khăn, nhưng thực chất là ác quỷ của tài chính cá nhân", ông nhấn mạnh.

Trước khi vay, người tiêu dùng nên cân nhắc cắt giảm chi tiêu, tìm thêm nguồn thu, thương lượng với nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ nhà. Nếu buộc phải vay, hãy có kế hoạch trả nợ nhanh chóng, nếu không gánh nặng tài chính sẽ còn nặng nề hơn.