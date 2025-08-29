Kinh tế 24h: Dân đổ xô đi mua vàng, cửa hàng phải 'chặn' bớt người xếp hàng

Dân đổ xô đi mua vàng, cửa hàng ở TPHCM phải 'chặn' bớt người xếp hàng

Sáng 28/8/2025, người dân TP.HCM đổ xô mua vàng miếng dù giá vàng SJC đạt kỷ lục 126,7-128,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng (mua) và 200.000 đồng (bán). Tại tiệm Mi Hồng (Bùi Hữu Nghĩa), hàng dài người xếp hàng từ 7h, mỗi lượt chỉ 10 khách được vào. Tại SJC (Nguyễn Thị Minh Khai), khu vực xếp hàng đóng từ 9h, giới hạn 100 khách mua vàng miếng, trong khi vàng trang sức hầu như không có nhu cầu bán hay mua.

Giá vàng tăng, dân đổ xô mua. Ảnh minh hoạ

Ngày 26/8, Nghị định 232/2025 xóa độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, cho phép doanh nghiệp (vốn trên 1.000 tỷ đồng) và ngân hàng (vốn trên 50.000 tỷ đồng) tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu. TS Nguyễn Tuấn Anh (Đại học RMIT) nhận định chính sách này tăng tính cạnh tranh, minh bạch, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới (từ 20 triệu xuống 14-17 triệu đồng/lượng), giảm đầu cơ, buôn lậu. Quy định giao dịch trên 20 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng giúp giảm rửa tiền, gian lận thuế.

Tuy nhiên, tác động chưa tức thì vì doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị hồ sơ, chờ cấp phép (tối đa 30 ngày). Nguồn cung vàng có thể tạm thiếu, giá vàng chưa giảm ngay do giá thế giới tăng vì lạm phát và tâm lý trú ẩn. Nhà đầu tư tạm ngừng mua, chờ giá ổn định, trong khi người giữ vàng có thể chốt lời. TS Tuấn Anh đề xuất Ngân hàng Nhà nước can thiệp, bán vàng dự trữ, giám sát nhập khẩu để ổn định thị trường. Dài hạn, chính sách sẽ giúp giá vàng trong nước ổn định, nhưng cần kiểm soát lạm phát để đạt hiệu quả tối ưu.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự kiến

GDP Mỹ quý II/2025 tăng trưởng 3,3%, vượt ước tính ban đầu 3% và dự báo Dow Jones 3,1%, theo Bộ Thương mại Mỹ. So với quý I suy giảm 0,5% do nhập khẩu tăng, quý II nhập khẩu giảm 29,8%, đóng góp hơn 5 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm 70% GDP, tăng 1,6%, cao hơn mức 1,4% dự đoán và 0,5% quý I.

Đầu tư tư nhân giảm 13,8%, mạnh nhất kể từ đỉnh dịch Covid-19, trong khi chi tiêu chính phủ giảm 4,7%, nối tiếp mức giảm 4,6% quý I. Tính chung nửa đầu năm, kinh tế Mỹ tăng 2,1%, với dự báo quý III đạt 2,2% theo GDPNow của Fed Atlanta.

Chuyên gia Heather Long từ Navy Federal Credit Union nhận định tiêu dùng vẫn tích cực bất chấp thuế quan và bất ổn, dù tốc độ chậm hơn trước. Thị trường lao động ổn định, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm còn 229.000 trong tuần kết thúc 23/8, giúp người dân tự tin chi tiêu cho nhu cầu cơ bản.

Tuy nhiên, bà dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm tốc về 1,5% do tác động thuế quan ngày càng rõ. Số liệu việc làm cho thấy thị trường lao động đang ở trạng thái “không tuyển, không sa thải”, với chỉ 35.000 việc làm mới mỗi tháng trong ba tháng qua, so với 123.000 cùng kỳ 2024. Chính sách thương mại bảo hộ của Tổng thống Trump đã đẩy thuế nhập khẩu lên mức cao nhất thế kỷ, ảnh hưởng đến chi tiêu và tăng trưởng dài hạn, dù kinh tế Mỹ vẫn thể hiện sức bật trong quý II.

Chứng khoán VIX góp 150 tỷ lập công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 27/8/2025, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Công ty cổ phần FTG Việt Nam sở hữu 64,5% vốn, là công ty mẹ; Chứng khoán VIX góp 150 tỷ đồng, chiếm 15%; phần còn lại thuộc Công ty 3C. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Chứng khoán VIX, tiền thân là VincomSC, được thành lập năm 2007, hiện xếp thứ 5 ngành chứng khoán với vốn điều lệ 14.585 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2025, VIX ghi nhận doanh thu 2.955 tỷ đồng (gấp 4 lần) và lợi nhuận trước thuế 2.067 tỷ đồng (gấp 5,8 lần cùng kỳ), chủ yếu từ hoạt động tự doanh. FTG Việt Nam, thành lập năm 2013, hoạt động đa lĩnh vực như tài chính, bất động sản, có liên quan đến Tổng giám đốc Gelex Nguyễn Văn Tuấn qua ông Đặng Duy Hải, anh rể của ông Tuấn.

VIXEX ra đời trong bối cảnh Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty vận hành sàn cần vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, với 35% do ít nhất hai tổ chức (ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm, hoặc công ty công nghệ) sở hữu, 65% còn lại thuộc các tổ chức. Dự thảo đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ, chờ phê duyệt trong tháng 8/2025. Việc thành lập VIXEX là bước đi chiến lược, tận dụng tiềm năng thị trường tài sản mã hóa, nhưng cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt để đảm bảo minh bạch và quản lý rủi ro.

Tiền đổ vào chứng khoán đột ngột giảm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/8/2025 tiếp tục rung lắc, VN-Index tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,86 điểm, nhờ hỗ trợ từ nhóm ngân hàng và chứng khoán. Các mã VPB, TCB đóng góp hơn 1 điểm mỗi mã, cùng SSI, MWG, LPB, SHB, HPG, CTG tăng mạnh.

SHB dẫn thanh khoản với 152 triệu đơn vị (2.767 tỷ đồng), HPG 63 triệu, SSI 55 triệu. Nhóm chứng khoán hút dòng tiền, TVB, ORS, APG, TCI tăng trần; VIX tăng sau thông tin góp 15% vốn (150 tỷ đồng) thành lập VIXEX - sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn 1.000 tỷ đồng. ORS thoát diện cảnh báo nhờ báo cáo tài chính bán niên 2025 được kiểm toán chấp nhận toàn phần, sau ý kiến ngoại trừ năm 2024 về khoản phí phải thu 28 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC cản mạnh nhất (gần 2 điểm), BID, STB, MBB, VCB, FPT giảm, gây áp lực. Thanh khoản sụt giảm đột ngột, HoSE chỉ 34.422 tỷ đồng, chỉ 5 mã trên nghìn tỷ (ngân hàng, chứng khoán, HPG). Nhà đầu tư thận trọng, dòng tiền rút lui dù chỉ số xanh. Khối ngoại bán ròng 2.681 tỷ đồng, tập trung HPG, MSB, MBB, STB, SSI. HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 276,63 điểm; UPCoM-Index tăng 0,68 điểm lên 110,6 điểm. Thị trường phân hóa, chờ tín hiệu rõ nét hơn.