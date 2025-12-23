Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới tăng phi mã lên đỉnh cao mới

Giá vàng thế giới tăng phi mã lên đỉnh cao mới

Ngày 22/12/2025, giá vàng thế giới tăng phi mã, lập kỷ lục mới trên 4.400 USD/ounce. Tới 20h40 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay vọt lên 4.424 USD/ounce (khoảng 144,3 triệu đồng/lượng quy đổi), tăng hơn 84 USD (+2%) trong phiên, cao hơn 43 USD so với đỉnh cũ 4.381 USD/ounce ngày 17/10.

Giá vàng tăng phi mã

Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2026 cũng tăng 1,5% lên 4.451 USD/ounce. Từ đầu năm, vàng tăng 68,5%, thêm 1.799 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC đạt kỷ lục mới 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 1,1 triệu đồng so với cuối tuần. Vàng nhẫn SJC ở 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng); các hãng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 151,5-156 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn đỉnh tháng 10.

Giá bạc thế giới tăng 1,9% lên 68,97 USD/ounce.

Đà tăng mạnh diễn ra trước kỳ nghỉ Noel và Tết Dương lịch, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn lớn amid căng thẳng địa chính trị leo thang toàn cầu.

Kinh tế Nga vẫn trụ vững dù sức ép ngày càng lớn

Kinh tế Nga năm 2025 tiếp tục giảm tốc dưới sức ép trừng phạt phương Tây, lạm phát cao và chi tiêu quân sự khổng lồ. GDP quý III chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ, giảm dần từ quý trước, với 9 tháng đầu năm tăng trưởng лишь 1% (bằng 1/4 mức năm ngoái). Nhiều ngành như luyện kim, lọc dầu, dệt may, thực phẩm suy giảm rõ rệt.

Dù vậy, các chuyên gia như Maria Snegovaya (CSIS) và Richard Connolly nhận định tình hình vẫn "trong tầm kiểm soát", chưa đến mức "giọt nước tràn ly" buộc Nga thay đổi kế hoạch chiến sự ở Ukraine. Thu từ dầu khí vẫn đủ cầm cự, chi tiêu quốc phòng chiếm gần 40% ngân sách mang lại lợi ích cho lao động phổ thông và nhà sản xuất vũ khí, giảm nghèo ở một số khu vực, tăng thu nhập gấp nhiều lần cho binh sĩ và gia đình.

Người dân Nga quen với lạm phát cao (dự báo 7,6% năm nay), ít bất mãn. Ông Putin khẳng định tăng trưởng thấp là chủ đích để hạ nhiệt lạm phát xuống 5,5-5,7%.

Về dài hạn, Quỹ Phúc lợi quốc gia cạn kiệt 57%, trừng phạt mới lên Lukoil, Rosneft tăng chi phí, có thể buộc cắt giảm xã hội nếu sức ép mạnh hơn từ phương Tây và đối tác như Ấn Độ, Trung Quốc. Hiện tại, Nga vẫn trụ vững thêm nhiều năm.

Cổ phiếu liên quan đến Shark Hưng bị bán tháo

Trong phiên giao dịch ngày 22/12/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ khi VN-Index tăng hơn 46 điểm lên 1.751 điểm, còn VN30 tăng 52 điểm, đạt gần 1.985 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tích cực chung này lại đối lập hoàn toàn với cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land), nơi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Cổ phiếu CRE bị bán tháo mạnh, có thời điểm chạm giá sàn và kết phiên ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 6,5%. Thanh khoản tăng đột biến lên 1,7 triệu cổ phiếu, cao gấp hơn 5 lần so với các phiên trước, và giá cổ phiếu đã mất hơn 14% chỉ từ đầu tháng 12.

Nguyên nhân chính khiến CRE giảm sâu được cho là xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, liên quan đến hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển Hyra Holdings, cùng việc tên Shark Hưng bị nhắc tới. Hyra Holdings là doanh nghiệp thành lập năm 2021, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ như AI và blockchain, với kế hoạch mở rộng toàn cầu và IPO dài hạn. Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng từ các vụ việc tiêu cực trước đó trong lĩnh vực tiền số, điển hình là vụ ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố liên quan đến dự án tiền ảo Antex, khiến nhà đầu tư càng thêm dè dặt.

Đáng chú ý, xét về hoạt động kinh doanh, Cen Land vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh nhờ tối ưu chi phí và doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ trái phiếu đến hạn. Tuy nhiên, yếu tố tâm lý và lo ngại rủi ro đã lấn át các thông tin cơ bản, dẫn tới áp lực bán mạnh đối với cổ phiếu CRE.

Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch ngày 22/12/2025 diễn ra trong không khí hưng phấn khi thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh và tiến sát vùng đỉnh lịch sử. VN-Index tăng 46,72 điểm, tương đương 2,74%, lên 1.751,03 điểm, áp sát mốc 1.760 điểm. Dòng tiền quay trở lại thị trường với thanh khoản cải thiện rõ rệt, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản.

Động lực tăng trưởng chính đến từ rổ VN30. Cổ phiếu VIC tăng kịch trần 6,94%, trở thành mã đóng góp lớn nhất cho chỉ số khi mang lại tới 18,6 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu cùng hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt tăng mạnh như VHM, VPL và VRE. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp và lan tỏa dòng tiền, nổi bật là STB tăng trần phiên thứ sáu liên tiếp với thanh khoản đột biến. Nhiều mã ngân hàng lớn khác như TCB, HDB, EIB, MBB và CTG đều ghi nhận mức tăng tích cực.

Nhóm chứng khoán hưởng lợi từ thanh khoản cao, với các mã như VIX, SSI, SHS tăng điểm khá, dù dòng tiền cho thấy sự chọn lọc khi một số cổ phiếu IPO lớn lại giảm nhẹ. Bên cạnh đó, dòng tiền bắt đáy quay lại nhóm thép và hóa chất, tiêu biểu là DGC tăng mạnh sau chuỗi giảm sâu trước đó. Đáng chú ý, cổ phiếu VNM dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch nhờ thỏa thuận quy mô lớn hơn 6.000 tỷ đồng.

Kết phiên, các chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng điểm. Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 475 tỷ đồng, góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường.