Giá vàng chiều 22/12: Phá đỉnh lịch sử, người dân xếp hàng đi bán, tiệm vàng có động thái bất ngờ

Người dân đổ xô xếp hàng bán vàng

Hơn 9 giờ sáng, chị Minh (Hà Nội) sốt ruột ngồi trên chiếc ghế chờ ở một tiệm vàng lớn để chờ “tiền về”. Chị cho biết, hôm nay là ngày đi đặt cọc mua một căn chung cư ở Gia Lâm nên chị mang vàng đi bán.

“Nay tôi mang bán 7 lượng. Cửa hàng bên kia đông quá, chờ sốt ruột nên tôi sang bên này, thủ tục mua bán thì nhanh mà họ bảo ngồi chờ 10 phút thì tiền về. Tôi ngồi chờ một tí”. Chị Minh nói.

Giá vàng tăng mạnh, một số tiệm vàng lớn có rất đông người đến giao dịch.

Theo chị Minh, số vàng này chị mua từ cách đây 2 năm, khi giá khoảng hơn 70 triệu đồng/lượng. Nhiều lần thấy vàng lên cao, chị định mang bán nhưng lại tự nhủ rằng, khi nào đủ tiền mua nhà thì mới bán.

“Vàng tăng mạnh nhưng không thể bằng bất động sản được. Cái nhà trước đây chỉ 3 tỷ thôi giờ lên 8 tỷ rồi đấy. Chẳng qua là mình tiền ít thì đi mua vàng, dồn vào đó đủ tiền mua nhà thì bán thôi. Mua nhà để đấy đỡ sốt ruột, hàng ngày khỏi ngóng giá vàng”.

Phố vàng nhộn nhịp mua bán nhưng không còn cảnh xếp hàng dài ngoài vỉa hè như trước.

Chờ quá 10 phút, kiểm tra tài khoản liên tục mà tiền vẫn chưa về, chị Minh liền lại quầy thanh toán để hỏi thì nhận được câu trả lời rằng, chị phải chờ từ 10 phút đến 2 tiếng sau mới nhận được tiền. Vì thế, chị lại tiếp tục ngồi chờ.

“Cửa hàng bên kia họ còn cầm vàng trước, hẹn 8 ngày sau đến lấy tiền. Bên này chờ 2 tiếng vẫn còn nhanh chán”, chị Minh chia sẻ.

Đa số người dân mang vàng đi bán trong hôm nay.

Theo quan sát của phóng viên trong buổi sáng ngày 22/12, tình trạng xếp hàng bên ngoài các cửa hàng kinh doanh vàng không còn diễn ra như thời gian trước. Bên trong, rất đông người xếp hàng chờ giao dịch, chủ yếu là người đến bán vàng. Trong đó, người bán chủ yếu với số lượng nhiều, người mua chỉ từ một chỉ đến vài chỉ.

Người dân xếp hàng dài chờ mua bán.

Đặc biệt, đa số các tiệm vàng cho khách mua thoải mái, không còn giới hạn số lượng, không cần phát số như trước đây. Riêng khách đến bán vàng phải viết thông tin vào phiếu, đứng xếp hàng cùng người đến mua, không được ưu tiên lên giao dịch như trước đây.

Người dân được mua vàng thoả thích, không giới hạn số lượng.

“Hôm nay cửa hàng bán ra không giới hạn số lượng đối với sản phẩm nhẫn tròn trơn và các sản phẩm trang sức. Các bác muốn bán dưới 2 lượng thì sẽ được nhận tiền về trong ngày, trên 2 lượng sẽ hẹn ngày thanh toán sau”, nhân viên một tiệm vàng thông báo.

Chủ yếu là khách đến bán vàng.

Do tình trạng nhận vàng trước, hẹn trả tiền sau diễn ra thường xuyên tại một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn trong những ngày gần đây nên trên các hội nhóm, diễn đàn đầu tư vàng, xuất hiện tình trạng nhà đầu tư rao bán vàng thương hiệu rẻ hơn cả giá mua vào của cửa hàng.

Người bán xếp hàng cùng người đi mua vàng, không được ưu tiên như trước.

Giá vàng phá đỉnh lịch sử

Tính đến 16 giờ ngày 22/12, giá vàng thế giới liên tiếp phá đỉnh dịch sử khi giao dịch quanh mức 4.408,42 USD/ounce, tăng 68,31 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 140,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu cuối buổi sáng 22/12.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng thêm 900 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC và cao hơn giá vàng thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng được công ty SJC nâng lên mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Doji tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.