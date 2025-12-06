Kinh tế 24h: Giá vàng giữ đà tăng, vàng miếng SJC tiến sát 155 triệu đồng

Giá vàng giữ đà tăng, vàng miếng SJC tiến sát 155 triệu đồng

Ngày 6/12/2025, giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ trong phiên Mỹ, giao ngay ở 4.236 USD/ounce (tăng nhẹ so với trước), hợp đồng tương lai tháng 2/2026 lên 4.266,9 USD/ounce (+12,9 USD). Bạc giao tháng 3 vọt 1,129 USD lên 58,62 USD/ounce, tiến sát kỷ lục. Đà tăng nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% (xác suất 87%) tại họp tuần tới, dù dữ liệu việc làm Mỹ hỗn hợp: đơn thất nghiệp giảm còn 191.000 (tuần kết 29/11), nhưng PCE lạm phát dự báo ổn định 2,9%. RBI Ấn Độ hạ lãi suất xuống 5,25% (lần đầu sau 6 tháng), mở đường nới lỏng thêm; Trung Quốc có thể tiếp tục chính sách lỏng lẻo, hỗ trợ hàng hóa cơ bản khi chi phí vay giảm, nhu cầu sản xuất tăng.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 155 triệu đồng

Trong nước, vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, niêm yết 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 1,1 triệu so với chốt 5/12, tiến sát mốc 155 triệu. ACB niêm yết 153,4-154,9 triệu. Vàng nhẫn cũng xanh: SJC loại 1-5 chỉ tăng 600.000 đồng lên 150-152,5 triệu; Bảo Tín Minh Châu nhẫn trơn tăng 1,1 triệu còn 151,4-154,4 triệu; Doji 150-153 triệu đồng/lượng. Chênh lệch với thế giới (quy đổi ~134 triệu/lượng, bao gồm thuế phí) khoảng 20-21 triệu, phản ánh nhu cầu trú ẩn cao.

Dự báo, TD Securities lạc quan: vàng vượt 4.400 USD/ounce nửa đầu 2026 nhờ lãi suất thấp, USD yếu, ngân hàng trung ương mua tích trữ, đa dạng hóa danh mục (dịch chuyển từ 60-40 sang hàng hóa). Dù ngắn hạn có áp lực từ USD mạnh hoặc thị trường quá mua, dài hạn vàng hưởng lợi kinh tế Mỹ yếu, lạm phát trên 2%, chính sách nới lỏng toàn cầu.

Cổ phiếu Vingroup 'gánh' thị trường

Ngày 5/12/2025, VN-Index khép lại tuần đầu tháng 12 với mức tăng 4,08 điểm (+0,23%), đóng cửa tại 1.741,32 điểm, nối dài chuỗi 8 phiên xanh liên tiếp – dài nhất 4 tháng qua, tích lũy hơn 80 điểm. So với cuối tuần trước, chỉ số tăng hơn 50 điểm, vượt chuỗi 9 phiên tăng đầu tháng 8 (từ dưới 1.500 lên 1.640 điểm). Đà tăng chủ yếu nhờ "họ" Vingroup "gánh" thị trường: VIC kịch trần +7%, đóng góp +8,6 điểm; VHM +1,71%, VPL +1,96%.

Dù vậy, sàn HoSE ngập sắc đỏ: 211 mã giảm, gấp đôi số tăng; rổ vốn hóa lớn chỉ 3 mã xanh, 24 mã đỏ. Ngân hàng quay đầu giảm mạnh: SHB, LPB, ACB, MBB mất >2%; VCB, TCB kéo chỉ số giảm 2,5 điểm. Theo ngành, bất động sản dẫn dắt +3,46% (nhờ VIC, VHM, TAL +6%), xây dựng +0,41%, bảo hiểm +1,80%; ngược lại, ngân hàng -1,34%, hóa chất -1,40%, dầu khí -1,43%, thực phẩm -1,00%.

Thanh khoản HoSE đạt 19.997 tỷ đồng, giảm 5.860 tỷ so với phiên trước; toàn thị trường 21.809 tỷ. Khối ngoại bán ròng >600 tỷ đồng trên HoSE sau 3 phiên mua, nhưng vẫn gom MBB (+158 tỷ), HPG (+84,4 tỷ), VPB (+70 tỷ), MWG (+46,2 tỷ); xả VIC, SSI, ACB trăm tỷ.

Chứng khoán Vietcombank cảnh báo chỉ số tiến kháng cự mạnh 1.760-1.770 điểm, tâm lý thận trọng tăng; khuyến nghị rà soát danh mục, chốt lời lướt sóng T+, nắm giữ mã ngành hút tiền chưa tăng mạnh từ hỗ trợ. Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", phụ thuộc Vingroup nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực.

Netflix chi 72 tỷ USD mua một phần Warner Bros. Discovery

Ngày 5/12/2025, Netflix công bố thương vụ lịch sử: chi 72 tỷ USD (tổng giá trị doanh nghiệp 82,7 tỷ USD) để mua lại mảng xưởng phim Warner Bros., dịch vụ streaming HBO Max và toàn bộ hoạt động truyền hình, phát sóng trực tiếp của Warner Bros. Discovery (WBD). Đây là cú sốc lớn nhất Hollywood kể từ khi streaming lên ngôi.

Theo thỏa thuận, Netflix sẽ thanh toán bằng tiền mặt và cổ phiếu: mỗi cổ đông WBD nhận 23,25 USD tiền mặt cộng 4,50 USD giá trị cổ phiếu Netflix, tổng định giá 27,75 USD/cổ phiếu WBD. Thương vụ vẫn giữ kế hoạch tách đôi WBD vào hè 2026: Netflix nhận phần studio và streaming (Warner Bros., HBO, HBO Max), còn công ty mới Discovery Global giữ CNN, TNT Sports, Discovery Channel và các kênh cáp khác.

Netflix kỳ vọng tiết kiệm chi phí 2-3 tỷ USD mỗi năm từ năm thứ ba nhờ hợp nhất nội dung, mở rộng mảng game (như Hogwarts Legacy) và sở hữu kho nội dung khổng lồ gồm Harry Potter, Game of Thrones, Friends, DC Universe. Thương vụ chấm dứt cuộc đấu thầu căng thẳng khi Netflix vượt qua Paramount (muốn mua cả mảng cáp) và Comcast (NBCUniversal) bằng hai đề nghị cao hơn kèm phí phá vỡ hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, giao dịch đối mặt rủi ro lớn về chống độc quyền tại Mỹ và châu Âu vì Netflix sẽ thâu tóm đối thủ trực tiếp HBO Max. Hiệp hội rạp chiếu phim lo ngại Netflix tiếp tục ưu tiên phát trực tuyến, đe dọa mô hình rạp truyền thống. Nhiều chuyên gia nhận định đây là dấu chấm hết cho “cuộc chiến streaming” thập kỷ qua: Netflix chính thức trở thành thế lực thống trị Hollywood, vượt xa vị thế hiện tại. Thương vụ dự kiến hoàn tất sau 12-18 tháng nếu vượt qua rào cản pháp lý.

Nvidia tìm cách tiêu núi tiền mặt

Nvidia, hãng chip thống trị AI với vốn hóa 4.460 tỷ USD, đang tích cực "tiêu" núi tiền mặt khổng lồ để củng cố vị thế. Cuối tháng 10/2025, công ty sở hữu 60,6 tỷ USD tiền mặt và đầu tư ngắn hạn – tăng gấp 4,5 lần so với 13,3 tỷ USD hồi tháng 1/2023, ngay sau khi ChatGPT ra mắt. Dòng tiền tự do dự kiến đạt 96,85 tỷ USD năm nay và 576 tỷ USD trong 3 năm tới, theo FactSet.

Tuần này, Nvidia công bố đầu tư 2 tỷ USD mua cổ phần Synopsys – hãng phần mềm thiết kế chip – nhằm hợp tác phát triển công cụ AI đa ngành. Đây là một phần trong chuỗi thương vụ lớn năm 2025: 1 tỷ USD vào Nokia (mạng 5G), 5 tỷ USD vào Intel (sản xuất chip), 10 tỷ USD vào Anthropic (AI đối thủ OpenAI, cùng Microsoft đầu tư thêm 5 tỷ USD). Tổng 4 khoản đạt 18 tỷ USD, chưa kể cam kết 100 tỷ USD cho OpenAI (chưa chính thức, theo CFO Colette Kress ngày 2/12), phụ thuộc triển khai 10 GW hệ thống Nvidia.

CEO Jensen Huang nhấn mạnh các khoản đầu tư này "cực kỳ quan trọng" để mở rộng hệ sinh thái CUDA, thúc đẩy nhu cầu chip khi đối tác như OpenAI, Anthropic phát triển. Nvidia không yêu cầu độc quyền sử dụng sản phẩm, nhưng thực tế các công ty này đều dùng GPU Nvidia. Công ty đã rót 8,2 tỷ USD vào startup tư nhân, coi như "mua lại" gián tiếp.

Ngoài ra, Nvidia chi 37 tỷ USD cho mua lại cổ phiếu và cổ tức 3 quý đầu năm, tăng hạn mức thêm 60 tỷ USD hồi tháng 8. Ưu tiên lớn nhất là đảm bảo vốn lưu động cho nhà cung cấp như Foxconn, Dell để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, M&A lớn gặp rào cản pháp lý, như hủy thương vụ 40 tỷ USD mua Arm năm 2020 do lo ngại cạnh tranh. Kress thừa nhận "rất khó" thực hiện M&A tỷ USD, nhưng Nvidia vẫn ưu tiên đầu tư chiến lược để dẫn dắt "bong bóng AI".