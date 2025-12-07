Hãng hàng không lớn nhất nước hỗn loạn vì quy định nghỉ ngơi mới: Hàng nghìn chuyến bay tê liệt trên toàn Ấn Độ

Ấn Độ vừa áp dụng bộ quy định mới nhằm tăng cường an toàn bay, siết chặt tổng thời gian làm việc của phi công và hạn chế nghiêm ngặt hơn các chuyến bay đêm. Tuy nhiên, IndiGo – hãng vận chuyển lớn nhất cả nước thừa nhận họ không chuẩn bị kịp trước thời hạn áp dụng từ ngày 1/11.

Việc thiếu kế hoạch khiến hãng phải hủy hàng loạt chuyến bay đúng vào thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao nhất trong năm. Tính riêng ngày thứ Sáu, IndiGo đã hủy hơn 1.000 chuyến, khiến hoạt động hàng không trên toàn quốc rơi vào tình trạng tê liệt.

CEO Pieter Elbers đã công khai xin lỗi khách hàng, thừa nhận sự cố này “làm lung lay niềm tin” vào độ tin cậy của IndiGo. Ông dự đoán phải tới 10–15/12 tình hình mới dần trở lại bình thường.

Hành khách chen chúc và hỗn loạn tại quầy IndiGo ở Nhà ga 1 Sân bay quốc tế Indira Gandhi sau khi sự cố kỹ thuật tại IndiGo gây ra tình trạng chậm trễ và hủy nhiều chuyến bay vào ngày 4 tháng 12 năm 2025 tại New Delhi, Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đã phản ứng như thế nào?

Trước quy mô khủng hoảng, IndiGo yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp và được nhà chức trách hàng không Ấn Độ tạm miễn trừ một số quy định mới, giúp hãng linh hoạt hơn trong việc vận hành phi công.

Tuy nhiên, chính phủ nhấn mạnh cơ quan quản lý vẫn kiên quyết thực thi quy định về thời gian nghỉ của phi công một cách “đầy đủ và nghiêm túc”. Trước đó, IndiGo cho biết họ có thể phải tới 10/2 năm sau mới hồi phục hoàn toàn, nhưng với cơ chế hỗ trợ hiện tại, hãng kỳ vọng có thể cải thiện dần từ cuối tuần này.

Đáng chú ý, các hãng lớn khác như Air India và Akasa không gặp sự cố tương tự, cho thấy vấn đề nằm ở việc IndiGo đã không chuẩn bị kịp về nhân sự và lịch bay.

Khủng hoảng ảnh hưởng ra sao đến hành khách và thị trường?

Tại các sân bay lớn như Delhi, Mumbai, Bengaluru hay Hyderabad, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt, nhiều người phải chờ từ 4 giờ sáng trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Video về đám đông phẫn nộ và trẻ em nằm la liệt trong sân bay lan tràn trên mạng xã hội.

Riêng tại Delhi, toàn bộ chuyến khởi hành của IndiGo trong ngày đã bị hủy – ước tính 235 chuyến. Mumbai ghi nhận 165 chuyến, Bengaluru 102 chuyến, Hyderabad 92 chuyến bị hủy theo nguồn tin tại sân bay.

Cổ phiếu IndiGo giảm 1,2% trong phiên giao dịch thứ Sáu và mất tới 9% trong cả tuần, mức giảm mạnh nhất từ tháng 6/2022. Phe đối lập tại Quốc hội Ấn Độ đã yêu cầu đưa vấn đề ra thảo luận.

Theo quy định mới, phi công chỉ được thực hiện tối đa 2 lần hạ cánh ban đêm mỗi tuần, thay vì 6 lần như trước. Quy định này đã được tạm hoãn cho IndiGo đến 10/2, giúp hãng có thêm dư địa sắp xếp tổ bay.

Ngoài ra, IndiGo cũng được miễn trừ tạm thời khỏi giới hạn về thời gian trực tối đa trong các chuyến đêm. Tuy nhiên, hãng không được miễn quy định quan trọng nhất: tăng thời gian nghỉ ngơi bắt buộc của phi công thêm 12 giờ, lên mức 48 giờ/tuần.

Để hỗ trợ hành khách, IndiGo thông báo miễn phí đổi – hủy vé cho các chuyến bay từ ngày 5–15/12, đồng thời bố trí phương tiện mặt đất và hàng nghìn phòng khách sạn cho hành khách bị mắc kẹt.