Mỹ ra tay, dầu Nga mất khách lớn nhất

Các tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc như PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil đã tạm ngừng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “gã khổng lồ” dầu mỏ của Moscow là Rosneft và Lukoil.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, quyết định này được đưa ra do lo ngại về rủi ro liên quan đến các biện pháp trừng phạt mới nhất của Washington. Bốn doanh nghiệp Trung Quốc nói trên hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái này.

Nga đang đối mặt với sức ép lớn khi Trung Quốc và Ấn Độ – hai khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Moscow – đồng loạt giảm nhập khẩu. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh lượng mua dầu Nga để tuân thủ các quy định của Mỹ.

Việc sụt giảm nhu cầu từ hai đối tác chủ chốt có thể khiến doanh thu dầu mỏ của Nga giảm mạnh, buộc nước này phải tìm nguồn tiêu thụ khác, trong khi giá dầu toàn cầu có nguy cơ tăng do nguồn cung thắt chặt.

Các tàu kéo đang giúp một tàu chở dầu thô cập cảng tại một cảng dầu, ngoài khơi đảo Waidiao ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Các công ty Trung Quốc mua dầu Nga qua kênh nào?

Trung Quốc nhập khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày qua đường biển, song phần lớn trong số này do các nhà máy lọc dầu tư nhân – thường được gọi là “teapots” – đảm nhận. Theo hãng phân tích Vortexa, trong 9 tháng đầu năm 2025, các tập đoàn nhà nước Trung Quốc chỉ mua chưa đến 250.000 thùng/ngày, còn công ty tư vấn Energy Aspects ước tính con số này khoảng 500.000 thùng/ngày.

Nguồn tin cho biết Unipec, công ty con phụ trách giao dịch dầu của Sinopec, đã ngừng mua dầu Nga từ tuần trước, sau khi Anh liệt Rosneft, Lukoil và một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Lệnh trừng phạt có thể khiến giá dầu thế giới biến động ra sao?

Việc các tập đoàn lớn của Trung Quốc và Ấn Độ rút lui sẽ tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu, buộc các nước này phải tìm đến dầu từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin, vốn không bị trừng phạt.

Các nhà giao dịch dự báo giá dầu không chịu lệnh trừng phạt sẽ tăng lên do nhu cầu chuyển hướng. Trong khi đó, dầu vận chuyển qua đường ống từ Nga sang Trung Quốc – khoảng 900.000 thùng/ngày – nhiều khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt mới.