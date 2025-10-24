Kinh tế 24h: Vàng SJC quay đầu tăng vọt lên gần 150 triệu/lượng

Vàng SJC quay đầu tăng vọt lên gần 150 triệu/lượng

Ngày 23/10/2025, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh sau đợt giảm sâu trước đó. Cụ thể, vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 800.000 đồng/lượng, đạt 146,2 - 148,7 triệu đồng/lượng. Tại Doji, vàng nhẫn 9999 tăng tới 1 triệu đồng/lượng, lên 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Gía vàng miếng SJC quay đầu tăng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 14h04 (giờ Việt Nam) đạt 4.091,6 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với đêm trước, dù vẫn thấp hơn đỉnh 4.380 USD/ounce hơn 300 USD. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng thế giới khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước gần 19 triệu đồng/lượng. Trước đó, ngày 22/10, giá vàng SJC từng giảm mạnh 4–5 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang chịu áp lực từ đồng USD tăng trở lại và chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Do chính phủ Mỹ đóng cửa 22 ngày, thiếu dữ liệu kinh tế khiến Fed có thể trì hoãn việc hạ lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12 chỉ còn khoảng 96%, giảm so với trước. Dù vậy, các chuyên gia dự báo vàng có thể giảm về 3.900 USD/ounce trước khi phục hồi, khi nhu cầu trú ẩn tăng trở lại trong bối cảnh rủi ro tài chính Mỹ và toàn cầu.

Các hãng dầu quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga

Ngày 23/10/2025, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết các hãng dầu quốc doanh lớn của Trung Quốc, bao gồm PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil, đã tạm dừng mua dầu Nga bằng đường biển trong ngắn hạn, do lo ngại các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil vào ngày 22/10, liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Trước đó, Anh cũng trừng phạt hai công ty này cùng một số tàu "bóng tối" chở dầu Nga và các thực thể Trung Quốc.

Unipec - bộ phận giao dịch của Sinopec - đã ngừng mua dầu Nga từ tuần trước. Rosneft và Lukoil thường bán dầu cho Trung Quốc qua trung gian, tránh giao dịch trực tiếp. Dù vậy, các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc có thể tạm dừng để đánh giá rủi ro nhưng vẫn mong muốn tiếp tục mua.

Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga/ngày bằng đường biển, chủ yếu cho các nhà máy độc lập nhỏ (teapots). Các hãng quốc doanh mua khoảng 250.000-500.000 thùng/ngày trong 9 tháng đầu 2025, theo Vortexa Analytics và Energy Aspects. Ngoài ra, nhập khẩu qua đường ống vẫn ổn định ở 900.000 thùng/ngày, toàn bộ của PetroChina, ít chịu ảnh hưởng trừng phạt.

Tương tự, các hãng lọc dầu Ấn Độ - khách mua dầu Nga lớn nhất bằng đường biển - dự kiến giảm mạnh nhập khẩu để tuân thủ trừng phạt Mỹ. Nếu nhu cầu từ hai thị trường lớn nhất sụt giảm, nguồn thu dầu mỏ của Nga sẽ lao dốc, buộc Trung Quốc và Ấn Độ tìm nguồn thay thế từ Trung Đông, châu Phi hoặc Mỹ Latin, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao. Trước trừng phạt, giá dầu ESPO (Nga) tháng 11 chỉ cao hơn Brent 1 USD, so với 1,7 USD đầu tháng 10.

Giá xăng, dầu giảm

Từ 15h ngày 23/10/2025, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm 170-540 đồng/lít hoặc kg, theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Xăng RON 95-III giảm 180 đồng, xuống 19.720 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 170 đồng, còn 19.050 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh 540 đồng, về 17.880 đồng/lít; dầu hỏa giảm 290 đồng, xuống 18.110 đồng/lít; dầu mazut giảm 280 đồng/kg, còn 14.090 đồng/kg.

Việc giảm giá này phản ánh xu hướng thị trường thế giới trong 7 ngày qua, khi giá xăng RON 95 bình quân giảm 1,1% xuống 78,2 USD/thùng, dầu diesel giảm 3,5% và mazut giảm 2,5%. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm OPEC+ tăng sản lượng dầu tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến, nhu cầu toàn cầu suy yếu, và xung đột Ukraine-Nga tác động đến cơ sở năng lượng, khiến giá nhiên liệu thế giới giảm so với kỳ trước.

Về chính sách, xăng E10, loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol, đang được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ ngày 1/8/2025. Bộ Công Thương đề xuất chỉ sử dụng xăng E10 từ đầu năm 2026 để thúc đẩy nhiên liệu thân thiện môi trường. Thuế bảo vệ môi trường được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, giữ nguyên đến hết 2026: xăng (trừ ethanol) 2.000 đồng/lít, dầu diesel và mazut 1.000 đồng/lít, dầu hỏa 600 đồng/lít, mỡ nhờn 1.000 đồng/kg. Các mức thuế này nhằm cân bằng giữa bảo vệ môi trường và ổn định thị trường.

Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy xăng RON 95 dao động từ 16.000 đến 22.000 đồng/lít, dầu diesel tương tự, phản ánh sự biến động của kinh tế toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Việc giảm giá lần này mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí vận tải và sản xuất tăng cao.

Thanh khoản chứng khoán xuống thấp

Trong phiên giao dịch 23/10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam giằng co quyết liệt, với VN-Index đóng cửa tại 1.687 điểm, tăng gần 9 điểm so với phiên trước, nối dài đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Chỉ số mở cửa tiêu cực ở phiên ATO nhưng nhanh chóng vượt tham chiếu, rung lắc quanh vùng 1.670-1.690 điểm nhờ hỗ trợ từ VIC và VHM. Sau giờ nghỉ, thị trường lên sát 1.700 điểm trước khi điều chỉnh nhẹ ở ATC, khép lại trên mốc xanh.

Tuy nhiên, điểm sáng về chỉ số lại tương phản với thanh khoản suy giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt gần 25.600 tỷ đồng, giảm hơn 7.500 tỷ đồng so với phiên trước, đánh dấu mức thấp nhất trong gần 3 tuần. Buổi sáng duy trì thanh khoản ổn định, nhưng chiều "hụt hơi" rõ rệt do mức độ đồng thuận thấp. Số mã tăng (157) và giảm (156) gần tương đương, phản ánh sự phân hóa mạnh.

Bộ đôi "họ Vin" dẫn dắt đà tăng: VIC (Vingroup) vọt 5,9% lên 215.000 đồng, thanh khoản hơn 994 tỷ đồng (xếp thứ ba toàn sàn); VHM (Vinhomes) tăng 1,8%, khối lượng giao dịch gần 734 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng hỗ trợ tốt với LPB, HDB, STB, VCB, SHB tăng giá, dù TCB, CTG, VPB, MBB, TPB, BID, ACB, EIB giảm. Bất động sản phân hóa: KDH, NVL, NLG tăng, nhưng CEO, DIG, PDR, DXG, HDC lao dốc. Chứng khoán đỏ rực với VIX, SSI, VND, SHS, MBS, CTS, FTS giảm trên 2%. Các ngành khác: dầu khí tăng 1,09%, bất động sản 2,82%, bảo hiểm 1,99%; nhưng hóa chất -0,92%, tài nguyên -1,72%, công nghệ -2,02%.

Khối ngoại bán ròng 1.257 tỷ đồng trên HoSE (giảm 23% so với phiên trước), tập trung xả CTG, VHM, MSN, SSI; mua ròng FPT, HDB, VJC. Tâm lý thị trường dần ổn định sau phiên giảm kỷ lục ngày 20/10 do thông tin thanh tra trái phiếu. Báo cáo Chứng khoán Vietcap nhấn mạnh đây là thanh tra tuân thủ hồi tố, không thắt chặt thêm thị trường trái phiếu doanh nghiệp, không ảnh hưởng phát hành của ngân hàng hay hoạt động kinh doanh liên quan. Các bên đã làm rõ vấn đề và khắc phục dư nợ.