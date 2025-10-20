Kinh tế 24h: Giá vàng nhẫn đột ngột giảm mạnh

Tiền gửi dân cư đạt kỷ lục gần 7,75 triệu tỷ

Tính đến hết tháng 7/2025, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt kỷ lục 7,748 triệu tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, mức cao nhất trong 5 năm, dù lãi suất tiết kiệm dưới 6%. Trong khi đó, các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, bất động sản sôi động, nhưng người dân vẫn đổ tiền vào ngân hàng. Ngược lại, tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 7,976 triệu tỷ đồng, giảm 1,6% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 4% so với đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái giảm 1%.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, giữ lãi suất thấp, nhưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh báo áp lực từ chính sách tiền tệ, đặc biệt về lãi suất và tỷ giá. Lãi suất cho vay giảm sâu, song lãi suất toàn cầu, đặc biệt từ Fed, vẫn cao, cùng với chính sách thuế quan Mỹ gây khó khăn cho thị trường tài chính. Nhu cầu tín dụng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tăng mạnh, nhưng huy động vốn chịu cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác.

Tăng trưởng tín dụng vượt huy động vốn, với tín dụng 7 tháng đầu năm tăng 10%, trong khi huy động vốn tăng 7,5%. Đến 29/9, dư nợ tín dụng đạt 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối 2024, cao nhất kể từ 2020. Áp lực huy động vốn gia tăng khi tín dụng tăng nhanh, trong bối cảnh các ngân hàng cạnh tranh với các kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

Giá vàng nhẫn đột ngột giảm mạnh

Sáng 19/10, giá vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh sau khi đạt đỉnh cao kỷ lục. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước, nhưng vẫn cao hơn vàng miếng SJC tới 7,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC ổn định ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng, một số doanh nghiệp khác niêm yết vàng miếng lên tới 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm đột ngột

Các thương hiệu như Phú Quý, Mi Hồng cũng giữ giá vàng nhẫn ở mức 151 triệu đồng/lượng. Dù giá giảm, nguồn cung vàng nhẫn khan hiếm, khách mua tại Bảo Tín Minh Châu chỉ được mua 1 chỉ/ngày và phải chờ 20 ngày theo giấy hẹn để nhận vàng. Khách có thể bán lại vàng bằng giấy hẹn trong thời gian chờ.

Đây là lần đầu tiên giá vàng nhẫn vượt vàng miếng SJC gần 10 triệu đồng/lượng, cho thấy sức hút đặc biệt của vàng nhẫn. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giữ ổn định ở mức 4.246 USD/ounce.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.109 đồng/USD. Giá USD tại ngân hàng thương mại dao động từ 26.124 - 26.364 đồng/USD (mua - bán), trong khi thị trường tự do ghi nhận mức 27.108 - 27.228 đồng/USD.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường an ninh, bảo mật trong thanh toán số

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành ngân hàng và các bên liên quan tăng cường an ninh, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo quyền lợi người dân. Phát biểu tại Sóng Festival, sự kiện trong Ngày thẻ Việt Nam 2025 tối 18/10, ông nhấn mạnh cần đầu tư hạ tầng công nghệ, phổ cập thanh toán số toàn quốc, kết nối quốc tế, đào tạo nhân lực số và tuyên truyền kiến thức thanh toán số.

Sự kiện, do Báo Tiền Phong và Napas tổ chức, không chỉ là lễ hội cho giới trẻ mà còn là diễn đàn thể hiện thành tựu chuyển đổi số của ngành ngân hàng, tài chính. Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, đến 2025, 80% người trưởng thành sẽ có tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng 20-25%/năm.

Phó Thủ tướng khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, góp phần thực hiện các nghị quyết về khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân. Với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ngày thẻ Việt Nam 2025 nhấn mạnh sự an toàn, hiệu quả và niềm tin vào hệ thống thanh toán số.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cam kết thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ quyền lợi người dùng. Tỷ lệ thanh toán số tăng mạnh, giúp minh bạch giao dịch, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy kinh tế số. Trong bối cảnh AI và tấn công dữ liệu ngày càng tinh vi, các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đặc biệt chú trọng bảo mật, đảm bảo an toàn tài sản số cho người dân và doanh nghiệp.

Thu ngân sách đến hết 16/10 vượt dự toán cả năm

Đến 16/10, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán cả năm 2025, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 102,35% kế hoạch. Thu nội địa (không tính dầu thô) đạt 1,7 triệu tỷ đồng (103,31% dự toán), thu từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng (106,05% dự toán sau hoàn thuế), trong khi thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng (73,38% dự toán).

Kho bạc Nhà nước phối hợp thu và thanh toán điện tử với các ngân hàng, giảm sử dụng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Hệ thống kho bạc có 2.594 tài khoản tại 20 ngân hàng, với 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán.

Về chi ngân sách, chi thường xuyên đạt 1,214 triệu tỷ đồng (77,8% dự toán), chi đầu tư công đạt 419.983 tỷ đồng (49,3% kế hoạch). Thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, hỗ trợ giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả.

Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ đạt 268.112 tỷ đồng (53,6% kế hoạch), với kỳ hạn bình quân 9,91 năm, lãi suất 3,04%/năm và thời gian đáo hạn danh mục 8,67 năm.