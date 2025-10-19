Vì sao vàng, bạc và mỏ khoáng bất ngờ bùng nổ trên thị trường toàn cầu?

Kim loại trở thành “giao dịch nóng” nhất năm 2025

Năm nay, giá kim loại tăng vọt trên toàn cầu, không chỉ ở các kim loại quý như vàng hay bạc mà còn lan sang nhóm cổ phiếu khai khoáng.

Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính đến từ tâm lý bất an kinh tế: nợ công toàn cầu tăng cao, lạm phát quay lại và thị trường tài chính biến động mạnh khiến nhà đầu tư tìm đến kim loại như “nơi trú ẩn an toàn”.

Đồng thời, các công ty khai khoáng đang trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh toàn cầu nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, yếu tố sống còn cho công nghệ, năng lượng và an ninh quốc gia.

Giá vàng năm 2025 đã tăng 57%, vượt mốc 4.000 USD/ounce, mức cao kỷ lục, vượt xa chỉ số S&P 500 và cả Bitcoin. Nhiều chuyên gia dự đoán đà tăng có thể kéo dài đến năm 2026, thậm chí một số dự báo cực đoan cho rằng vàng có thể đạt 10.000 USD/ounce vào năm 2030.

Theo chuyên gia Ed Yardeni, đà tăng này được hỗ trợ bởi cái gọi là “Gold Put” khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng tỷ trọng dự trữ bằng vàng để bảo vệ tài sản quốc gia.

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio cũng là người ủng hộ mạnh mẽ xu hướng này. Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên nắm giữ ít nhất 15% tài sản bằng vàng, bởi nợ công tăng và đồng tiền mất giá sẽ còn kéo dài.

Song song với vàng, giá bạc cũng đang lập kỳ tích. Hợp đồng tương lai bạc tại London đã chạm 53,55 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 1980, sau một “cơn ép giá ngắn hạn” khiến thị trường chao đảo.

Cổ phiếu khai khoáng và kim loại hiếm tăng vọt

Không chỉ vàng bạc, các cổ phiếu trong lĩnh vực khai khoáng cũng đang “bùng nổ”.

MP Materials tăng 479% từ đầu năm, Lithium Americas tăng 222%, Critical Metals tăng 257%. Sự bứt phá này phần lớn đến từ chính sách của chính quyền Trump, khi Washington đẩy mạnh đầu tư vào các công ty khai khoáng trong nước để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, vốn chiếm khoảng 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ.

Tổng thống Trump dự kiến gặp Thủ tướng Australia vào ngày 20/10, với mục tiêu củng cố hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng – đặc biệt với công ty Nova Minerals của Australia.

Giới tài chính Phố Wall cũng không đứng ngoài cuộc. Tuần này, CEO JPMorgan Jamie Dimon công bố kế hoạch rót và huy động 1.500 tỷ USD vào các ngành thiết yếu cho an ninh quốc gia Mỹ, trong đó có khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược.

Dimon cho rằng Mỹ đã “quá phụ thuộc vào những nguồn cung không ổn định” cho các nguyên liệu quan trọng, và việc tự chủ nguồn khoáng sản là điều cấp thiết.

Quan điểm này đồng điệu với ông Trump, người nhiều lần nhấn mạnh Mỹ cần tái thiết chuỗi cung ứng trong nước để đảm bảo an ninh và giảm rủi ro từ Trung Quốc.