Không chỉ vàng, kim loại quý này tăng như vũ bão, tiến sát mốc kỷ lục

Giá bạc tăng mạnh trong quý vừa qua

Ba tháng gần đây, giá hợp đồng tương lai bạc đã tăng tới 27%, vượt xa mức tăng hơn 15% của vàng trong cùng giai đoạn. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 58%, trong khi vàng tăng 45%.

Ngày 30/9, hợp đồng tương lai vàng giữ vững quanh mức cao kỷ lục trên 3.875 USD/ounce, còn bạc giao dịch quanh 46 USD/ounce, chỉ còn cách đỉnh lịch sử 48,7 USD thiết lập vào tháng 1/1980 một khoảng rất ngắn. Thời điểm đó, thị trường từng chứng kiến “cơn sốt bạc” nổi tiếng khi anh em nhà Hunt cố gắng thao túng thị trường kim loại quý này.

Theo ông Shree Kargutkar, Giám đốc danh mục cao cấp của Sprott Asset Management, bạc hiện đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung cơ bản, khi cầu vượt xa cung. “Nhà đầu tư đang nhận ra xu hướng này và gia tăng nắm giữ qua các quỹ ETF cũng như mua bạc vật chất,” ông nói với Yahoo Finance.

Điều gì đang thúc đẩy đà tăng mạnh của bạc?

Khác với vàng thường được xem là tài sản trú ẩn, bạc còn có vai trò công nghiệp rộng lớn trong các lĩnh vực như điện tử, y tế và năng lượng. Chính yếu tố kép vừa là kim loại quý, vừa là vật liệu công nghiệp đã tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho giá bạc năm nay.

Sự bứt phá hình “gậy khúc côn cầu” của bạc diễn ra trong bối cảnh vàng chiếm sóng thị trường nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và các ngân hàng trung ương nước ngoài đẩy mạnh mua vàng, khiến lượng nắm giữ vàng của họ vượt trái phiếu Kho bạc Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Trong khi đó, đồng USD suy yếu cũng góp phần đáng kể: chỉ số USD giảm khoảng 10% từ đầu năm, khiến các mặt hàng định giá bằng USD như vàng và bạc trở nên rẻ hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Triển vọng giá vàng và bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng thị trường kim loại quý đang bước vào một “giai đoạn Goldilocks”, không quá nóng cũng không quá lạnh tạo điều kiện lý tưởng cho đà tăng tiếp diễn. Họ dự báo giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026, dù thừa nhận thị trường có thể biến động mạnh trong ngắn hạn khi dòng vốn đổ vào tăng lên.

Đầu tháng 9, Goldman Sachs còn nâng mức kỳ vọng khi gọi vàng là “khuyến nghị đầu tư dài hạn có độ tin cậy cao nhất”, đưa ra kịch bản giá vàng có thể lên 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau nếu những lo ngại về sự độc lập của Fed tiếp tục leo thang. Tổng thống Donald Trump được cho là muốn bổ nhiệm các thành viên chủ trương nới lỏng chính sách vào Hội đồng Thống đốc Fed, gây ra nhiều tranh luận.

Không chỉ vàng và bạc, các kim loại quý khác như palladium và bạch kim cũng tăng mạnh trong năm 2025, lần lượt 44% và 79%, trong bối cảnh đồng USD suy yếu kéo dài. Ông Nikola Vasiljevic, Giám đốc chiến lược tài sản toàn cầu của Barclays, cho biết trong lịch sử, kim loại quý luôn là nhóm tài sản hưởng lợi lớn nhất khi đồng USD suy yếu, với mức lợi suất thực trung bình khoảng 15% mỗi năm.