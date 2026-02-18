Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả Vietlott hôm nay 18/2: Giải Jackpot lên hơn 25 tỷ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Kết quả Vietlott hôm nay (18/2), Vietlott tìm ra 31 vé trúng giải nhất nhưng không tìm thấy khách hàng nào trúng giải độc đắc Jackpot trị giá hơn 25,5 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.473 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (18/2), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 25.544.567.500 đồng (hơn 25,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay gồm các cặp số: 01 - 07 - 19 - 23 - 26 - 44.

Vietlott tìm được 31 vé trúng giải nhất của sản phẩm Mega 6/45.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.473 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 25,5 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Tuy nhiên, ở kỳ quay số của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 31 chủ nhân mới trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.395 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 24.323 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc gần 4,4 tỷ đồng
Vietlott vừa tìm được 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,4 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 trong kỳ quay vào tối nay.

-18/02/2026 20:09 PM (GMT+7)
