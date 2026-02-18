Xổ số miền Nam: Mùng 2 Tết, đại lý thông báo tìm người trúng độc đắc 15 vé Vũng Tàu

Chiều 18-2 (mùng 2 Tết), trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông về những khách hàng may mắn trúng độc đắc của 2 trong 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-2. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 17-2, giải độc đắc (dãy số 144726) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Đại lý Hải Diệu đang thông báo tìm khách hàng trúng độc đắc 15 tờ vé số Vũng Tàu. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu

Tuy nhiên, đến chiều mùng 2 Tết, chỉ mới có chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Hải Diệu ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai để đổi thưởng. Do 15 vé Vũng Tàu trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn nên đại lý vé số Hải Diệu đã có thông báo trên Facebook của đại lý rằng: "Độc đắc lộ diện tại Hải Diệu. Ai còn alo em".

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Hải Diệu còn đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 4 vé Vũng Tàu.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 078896) của vé số Bến Tre được các đại lý vé số xác định trúng tại TPHCM.

Đến chiều mùng 2 Tết, đã có 2 khách hàng trúng độc đắc 4 vé Bến Tre đã đến đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Tân và đại lý vé số Kế Đáo ở phường Bến Thành, TPHCM.

Trong khi đó, vé số Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 749597) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng. Đối với giải an ủi của vé số Bạc Liêu, khách hàng may mắn đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.