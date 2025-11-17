Kinh tế 24h: Giá mua bán giữa các 'nhà vàng' chênh lệch rất lớn

Giá mua bán giữa các 'nhà vàng' chênh lệch rất lớn

Sáng 16/11/2025, giá vàng miếng SJC trong nước gần như đứng im so với hôm qua, nhưng khoảng cách mua – bán giữa các doanh nghiệp lớn mở rộng bất thường tới 1-3 triệu đồng/lượng, khiến người sở vàng đối mặt rủi ro lớn nếu bán gấp. Cụ thể, SJC niêm yết 149 – 151 triệu, Mi Hồng 150 – 151 triệu (chênh 1 triệu), trong khi Phú Quý chỉ mua vào 148 triệu nhưng bán ra 151 triệu (chênh tới 3 triệu – mức cao nhất thị trường).

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn đã quay đầu giảm mạnh và lần đầu tiên thấp hơn vàng miếng SJC từ 0,2 – 2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu: nhẫn Phú Quý 147,5 – 150,5 triệu, nhẫn SJC 146,5 – 149 triệu, nhẫn Bảo Tín Minh Châu 147,8 – 150,8 triệu. Trước đó, chính nhẫn Bảo Tín Minh Châu thường đắt hơn vàng miếng tới vài triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giữ nguyên 4.084 USD/ounce, tương đương khoảng 128-130 triệu đồng/lượng đã quy đổi. Như vậy, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua – bán rộng và hiện tượng vàng nhẫn mất giá nhanh cho thấy dòng tiền đang rút khỏi kênh này, tâm lý thị trường thận trọng, người mua vàng miếng dễ chịu thiệt nếu chọn nhầm nơi bán lại.

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

Tuần qua (10-14/11/2025), VN-Index chấm dứt 4 tuần giảm liên tiếp, bật tăng 2,27% lên 1.635 điểm, VN30 tăng 2,57% lên 1.871 điểm, vượt qua vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Độ rộng thị trường tích cực, hầu hết các nhóm ngành phục hồi mạnh, đặc biệt mid-cap và small-cap: dầu khí, hóa chất, phân bón, khu công nghiệp, bán lẻ, xây dựng, bảo hiểm… tăng tốt với thanh khoản cải thiện. Ngược lại, nhóm trụ cột (VinGroup, ngân hàng, chứng khoán lớn) giao dịch kém sôi động.

Thanh khoản toàn thị trường giảm 21% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền chọn lọc rõ rệt, luân chuyển từ blue-chip sang cổ phiếu cơ bản tốt vốn hóa vừa và nhỏ. Điểm trừ lớn vẫn là khối ngoại bán ròng tuần thứ 16 liên tiếp với hơn 2.280 tỉ đồng trên HOSE, trong khi tổ chức trong nước mua ròng mạnh.

Động lực hồi phục đến từ kỳ vọng nâng hạng thị trường: Quốc hội đặt mục tiêu GDP 2026 ≥10%, cùng tín hiệu tích cực từ FTSE Russell và Vanguard về việc nới room, cải thiện thanh toán sau nâng hạng. Các chuyên gia Pinetree, SHS, CSI đều nhận định thị trường đang trong giai đoạn phục hồi – tích lũy, ngắn hạn nghiêng về tích cực.

Tuần tới, nhà đầu tư đang chờ đợi một phiên bùng nổ theo đà (Follow-Through Day - FTD) với thanh khoản đột biến để xác nhận xu hướng tăng mới. Nếu xuất hiện, nhóm mid-cap sẽ tiếp tục dẫn dắt. Ngược lại, VN-Index có thể rung lắc kiểm tra lại hỗ trợ 1.610 điểm trước khi bứt phá. Khuyến nghị: tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu dầu khí, hóa chất, bán lẻ, xây dựng với tỉ trọng nhỏ, tăng dần khi có lợi nhuận.

Cà phê, thịt bò Brazil bán sang Mỹ vẫn chịu thuế 40%

Ngày 14/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng (reciprocal tariffs) cho hàng loạt thực phẩm không sản xuất đủ ở Mỹ, bao gồm cà phê, thịt bò, trái cây nhiệt đới (chuối, cam, xoài, dứa...), cacao, gia vị và một số phân bón, nhằm hạ nhiệt giá tiêu dùng đang tăng vọt (thịt bò +14-17%, cà phê +21% chỉ trong năm nay).

Tuy nhiên, Brazil – nhà cung cấp lớn nhất cà phê (chiếm 30,7% nhập khẩu Mỹ) và thịt bò – hầu như không hưởng lợi. Lý do: từ tháng 4, hàng Brazil chịu thuế đối ứng 10%; nhưng tháng 7, Trump áp thêm 40% thuế bổ sung riêng (tổng 50%) vì lý do chính trị, liên quan đến việc xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro – đồng minh của ông.

Sắc lệnh mới chỉ xóa phần thuế đối ứng 10%, nên cà phê, thịt bò, xoài, dứa... từ Brazil vẫn chịu 40%. Chỉ nước cam và vài mặt hàng khác giảm về 0%.

Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin ngày 16/11 hoan nghênh động thái của ông Trump là “bước đi đúng hướng” nhưng nhấn mạnh vẫn còn “sự méo mó cần điều chỉnh”, vì 40% vẫn quá cao. Ông cho biết hiện 26% hàng xuất Brazil sang Mỹ đã về 0% thuế, và Brasília sẽ tiếp tục đàm phán để giảm thêm.

Đảng Dân chủ Mỹ coi đây là bằng chứng chính sách thuế Trump đang làm khổ người tiêu dùng, trong khi Nhà Trắng khẳng định thuế quan không phải nguyên nhân chính tăng giá.