Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong phiên 14/11, có lúc mất gần 140 USD/ounce, chốt ngày ở mức 4.080 USD (−90 USD). Đây là phiên giảm sâu nhất sau nhiều ngày tăng nóng, đưa giá vàng xuống vùng thấp nhất trong hơn 1 tháng.

Giá vàng lao dốc

Nguyên nhân chính là kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 12 tiếp tục suy yếu. Sau phát biểu thận trọng của nhiều quan chức Fed – mới nhất là Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid cho rằng cắt giảm lãi suất không giải quyết được các vấn đề cấu trúc thị trường lao động – xác suất giảm lãi tháng 12 theo CME FedWatch Tool đã tụt xuống còn gần 46% (từ 50% đầu tuần và 65% trước đó).

Việc chính phủ Mỹ vừa kết thúc 43 ngày đóng cửa đã tạo khoảng trống dữ liệu kinh tế, khiến Fed thiếu cơ sở để nới lỏng mạnh tay. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư nhận margin call buộc phải bán tháo cả tài sản trú ẩn như vàng để bù đắp vị thế khác, làm gia tăng áp lực giảm giá.

Các kim loại quý khác cũng giảm mạnh: bạc −2,8% về 50,8 USD/ounce, bạch kim −2,1% còn 1.547 USD, palladium −2,8% về 1.387 USD.

Dù phiên cuối tuần lao dốc, tính chung tuần 10-14/11 giá vàng vẫn tăng 2,3%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về tiêu cực khi kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Fed ngày càng mong manh.

Cuộc khủng hoảng thiếu thợ lành nghề ở Mỹ

Mỹ đang đối mặt cuộc khủng hoảng thiếu thợ lành nghề nghiêm trọng. Ford không tuyển nổi 5.000 thợ máy dù trả lương tới 120.000 USD/năm – gấp đôi mức trung bình toàn quốc. CEO Jim Farley cho biết cần 5 năm đào tạo mới tháo được động cơ diesel Super Duty, nhưng thị trường lao động Mỹ gần như không còn nguồn cung thợ có tay nghề.

Ngành ôtô thiếu 37.000 kỹ thuật viên mỗi năm, toàn ngành sản xuất có hơn 400.000 vị trí trống dù thất nghiệp chỉ 4,3%. Hàng không cũng chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu thợ bảo dưỡng máy bay. Cục Thống kê Lao động dự báo đến 2033 cần tuyển thêm trung bình 67.800 thợ máy/năm.

Nguyên nhân chính: thế hệ Baby Boomers nghỉ hưu hàng loạt, trong khi Gen Z và Millennials ít chọn nghề tay chân. Xã hội Mỹ nhiều thập kỷ qua đẩy mạnh đại học 4 năm, coi nhẹ trường nghề và cao đẳng kỹ thuật. Các trường dạy nghề lại chậm cập nhật công nghệ mới (robot, in 3D, pin EV), dẫn đến kỹ năng đào tạo lạc hậu.

Dù vậy, có tín hiệu tích cực: năm ngoái tuyển sinh trường nghề tăng kỷ lục 16%, từ 2020 đến nay tăng gần 20%. Riêng ngành bảo dưỡng hàng không, đơn đăng ký từ Gen Z tăng 40% trong 2 năm. Ford vừa cam kết tăng lương 25% trong 4 năm cho công nhân, nhưng các lãnh đạo doanh nghiệp nhận định chỉ tăng lương chưa đủ, cần cả cải cách giáo dục nghề nghiệp và thay đổi nhận thức xã hội về giá trị của lao động chân tay.

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại với Hoa Kỳ

Chiều 14/11 tại Washington D.C., Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg, khẳng định Việt Nam luôn nhất quán mở rộng hợp tác công nghệ cao, AI, bán dẫn với Mỹ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, phù hợp mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm dựa vào khoa học-công nghệ.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện thiện chí lớn trong đàm phán thương mại, giúp Mỹ đạt nhiều kết quả thuận lợi với các đối tác khác, đồng thời đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao (D1, D3) và công nhận quy chế kinh tế thị trường.

Vừa kết thúc vòng đàm phán trực tiếp thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng (12-14/11), hai bên đạt tiến bộ lớn ở dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, TBT, SPS và thu hẹp khoảng cách các vấn đề còn lại. Mỹ đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo và thiện chí của đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Thứ trưởng Jacob Helberg khẳng định coi trọng hợp tác với Việt Nam về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng, bán dẫn, AI; sẽ báo cáo trực tiếp Tổng thống Trump và đề xuất song song thúc đẩy Hiệp định thương mại đối ứng cùng các MOU lĩnh vực cụ thể và dự án thí điểm.

Hai bên thống nhất tiếp tục họp trực tuyến trong tháng 11, chuẩn bị cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng giữa ông Diên và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhằm sớm hoàn tất Hiệp định.

Lại có người trúng độc đắc Vietlott gần 4 tỷ đồng

Tối 15/11, trong kỳ quay thứ 1.269 của Power 6/55, Vietlott đã xác định được một vé duy nhất trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4 tỷ đồng (3.995.551.950 đồng). Người may mắn sở hữu tấm vé này đã trùng 5 trong 6 số của dãy trúng Jackpot 1 (02 - 30 - 33 - 35 - 42 - 54) và số còn lại trùng đúng số đặc biệt 45 do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Sau khi nộp 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân giải thưởng sẽ nhận về tay khoảng 3,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, giải Jackpot 1 với giá trị hơn 63,7 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ nhân và tiếp tục tích lũy cho các kỳ quay tiếp theo. Ngoài giải độc đắc Jackpot 2, kỳ quay này còn ghi nhận 12 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/người), 640 người trúng giải nhì (500.000 đồng/người) và 15.463 người trúng giải ba (50.000 đồng/người). Đây là lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn Vietlott tìm thấy người trúng Jackpot 2 Power 6/55 với giá trị gần 4 tỷ đồng.