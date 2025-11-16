Bitcoin cắm đầu lao dốc, giới đầu tư chao đảo: Cú sụp chưa dừng lại?

Bitcoin giảm mạnh, các tin tức vĩ mô không cứu được giá

Tháng vừa qua, thị trường tiền mã hóa bị tác động nặng sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Dù sau đó, hai lãnh đạo là ông Trump và ông Tập Cận Bình đạt một thỏa thuận tạm thời và ông Trump thông báo sẽ phát "dividend thuế" 2.000 USD cho người dân Mỹ, giá Bitcoin vẫn lao dốc.

Bên cạnh đó, kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ nhằm giảm nợ công bằng cách tận dụng stablecoin và các quỹ thị trường tiền tệ cũng không mang lại hiệu ứng tích cực. Bitcoin, từng đạt kỷ lục 126.198 USD đầu tháng 10, đã giảm xuống 94.000 USD vào ngày 15/11, cho thấy các tin tức vĩ mô không đủ sức vực thị trường này.

Các chuyên gia nhận định rằng, các yếu tố cơ bản chưa đủ mạnh, trong khi tâm lý đầu tư vẫn hoang mang và dễ bị chi phối bởi biến động ngắn hạn, khiến thị trường chưa tìm được điểm cân bằng.

Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin báo hiệu điều gì?

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay (spot ETF) tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút lớn thứ hai từ trước đến nay, với khoảng 867 triệu USD bị rút ra vào ngày 13/11. Trong đó: Grayscale BTC: 318,2 triệu USD, BlackRock IBIT: 256,6 triệu USD, Fidelity FBTC: 119,9 triệu USD.

Chuyên gia ETF Eric Balchunas nhận xét, mặc dù "câu chuyện Bitcoin" vẫn còn nguyên vẹn, nhà đầu tư đang "sợ chính bóng mình". 10x Research đánh giá, sau khi các quỹ ETF được thiết lập và rào cản pháp lý giảm, hoạt động chốt lời và rút vốn đang lấn át nhu cầu mới, xác nhận Bitcoin đã bước vào “giai đoạn thị trường giá xuống”.

Mức giá hỗ trợ và rủi ro sụp tiếp theo của Bitcoin là bao nhiêu?

Chuyên gia phân tích từ Bitunix cho biết, đợt giảm giá gần đây kèm theo rút vốn nhanh, rút lui của các tổ chức và các yếu tố cơ bản suy yếu là một quá trình "định giá lại cấu trúc", không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần.

Mức hỗ trợ ngắn hạn của Bitcoin được xác định trong khoảng 93.000–95.000 USD. Nếu ngưỡng 93.000 USD không giữ được, BTC có nguy cơ lao xuống các vùng thanh khoản sâu hơn, với khoảng 89.600 USD được xem là mức hỗ trợ tiếp theo. Ngược lại, các mức kháng cự phục hồi nằm tại 100.200 USD và 107.300 USD, nhưng hiện tại không có dấu hiệu ổn định khi thanh khoản tiếp tục giảm.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch quanh 96.043 USD, cho thấy sự dao động vẫn còn rất lớn và nguy cơ rủi ro cao đối với các nhà đầu tư.