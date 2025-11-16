Dấu hiệu phân hóa mạnh: Giá vàng tăng hay giảm trong tuần mới?

Trong tuần, vàng từng tiến sát mốc 4.245 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán mạnh, khiến đà tăng bị chặn lại. Việc không thể bứt phá qua ngưỡng 4.200 USD đã khiến thị trường xuất hiện tâm lý thận trọng, thậm chí bi quan trong ngắn hạn.

Theo khảo sát Gold Survey của Kitco News, không có sự đồng thuận rõ ràng giữa các chuyên gia Phố Wall về diễn biến vàng tuần tới. Một số chiến lược gia đánh giá giá vàng có thể giảm thêm, song đây lại được xem như cơ hội mua chiến lược.

Trong khi đó, nhà đầu tư phổ thông (Main Street) vẫn tin tưởng vàng còn dư địa đi lên bất chấp những nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần.

Những yếu tố nào đang khiến giới phân tích thận trọng với triển vọng của vàng?

Một số chuyên gia cho rằng vàng có thể phải kiểm định lại vùng đáy gần đây quanh 3.930 USD trước khi có nhịp phục hồi rõ ràng. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định những bất ổn về kinh tế Mỹ, chính sách thuế và hướng đi tiếp theo của lãi suất đang khiến vàng tạm thời khó bứt phá.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có giảm thêm, mức giảm này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, bởi các yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn còn nguyên: lạm phát, rủi ro kinh tế và tâm lý trú ẩn.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco.com, cho rằng lực mua đã yếu đi và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đang xấu dần. Ông nghiêng về kịch bản vàng sẽ giảm tiếp trong tuần tới.

Dù đối mặt với áp lực bán, giá vàng vẫn giữ vững mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce trong phiên cuối tuần. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà cho lực mua trong nửa đầu tuần. Tính chung cả tuần, vàng tăng khoảng 2%, giao dịch quanh 4.080 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh trong ngày thứ Năm (4.245 USD), giá vàng vẫn giảm hơn 3%. Điều này cho thấy đà tăng bị bào mòn khá nhanh khi lực bán kỹ thuật và tâm lý chốt lời xuất hiện.

Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng kỳ vọng về lãi suất thay đổi đã khiến nhiều thị trường khác như Bitcoin và chứng khoán đồng loạt điều chỉnh, kéo theo tâm lý thận trọng đối với vàng.

Sau khi Chính phủ Mỹ kết thúc 43 ngày đóng cửa, giới kinh tế lo ngại việc thu thập dữ liệu bị gián đoạn sẽ làm FED thận trọng hơn trong chính sách tiền tệ. Thiếu dữ liệu chất lượng buộc FED giữ lập trường trung tính trong ngắn hạn, làm giảm khả năng hạ lãi suất.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện chỉ đánh giá dưới 50% khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 12, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 90% hồi tháng trước. Kỳ vọng sụt giảm kéo theo tâm lý bán trên nhiều thị trường, trong đó có vàng.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPros nhận định động lực tăng của vàng đã yếu đi rõ rệt trong hai phiên cuối tuần, cho thấy thị trường không còn đi theo một chiều tăng như trước.

Các chuyên gia dự đoán gì cho tuần tới: tiếp tục giảm hay tích lũy?

Quan điểm thị trường hiện phân hóa mạnh. Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, 47% dự đoán vàng sẽ giảm trong tuần tới, 35% giữ quan điểm trung lập và chỉ 18% kỳ vọng tăng.

Ngược lại, nhà đầu tư phổ thông lạc quan hơn: hơn 65% trong số 230 người khảo sát tin rằng giá vàng sẽ tăng. Chỉ khoảng 16,5% dự báo giá giảm.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vàng sẽ tăng nếu thị trường chứng khoán không rơi vào nhịp bán tháo mạnh. Ông cảnh báo rằng nếu chứng khoán giảm sâu, “gần như mọi tài sản, trừ đồng yên Nhật, đều có thể chịu áp lực bán”.

James Stanley từ Forex.com thiên về kịch bản vàng sẽ đi vào giai đoạn tích lũy giống như cuối năm trước hoặc giai đoạn từ tháng 4 tới trước hội nghị Jackson Hole. Ông cho rằng các yếu tố cơ bản chưa thay đổi, đà bán hiện tại chủ yếu do chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh.

Ông lưu ý rằng chiến lược phù hợp lúc này là “tích cực ở vùng hỗ trợ và thận trọng ở vùng kháng cự”, bởi các nhịp kiểm định kháng cự có thể kích hoạt lực bán chốt lời của các nhà đầu tư lớn.

Trong khi đó, Michael Moor của MoorAnalytics.com tiếp tục giữ quan điểm bi quan với nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu trong ngắn hạn.