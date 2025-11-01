Kinh tế 24h: Giá vàng giảm, đồng USD mạnh lên, Fed phát tín hiệu thận trọng

Giá vàng giảm, đồng USD mạnh lên, Fed phát tín hiệu thận trọng

Giá vàng giảm nhẹ phiên 31/10/2025 do USD mạnh lên và Fed phát tín hiệu thận trọng. Vàng giao ngay giảm 0,3% còn 4.011,60 USD/ounce (tăng 4% trong tháng); vàng kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0,1% lên 4.021,20 USD/ounce.

Giá vàng giảm, đồng USD mạnh lên

Chủ tịch Fed Jerome Powell có quan điểm “diều hâu” sau khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngày 30/10 (lần thứ 2 năm 2025), đưa lãi suất về 3,75%-4,00%. Thị trường giảm kỳ vọng cắt giảm tháng 12: xác suất chỉ còn 74,8% (so với 91,1% tuần trước), theo CME FedWatch. Chỉ số DXY neo gần đỉnh 3 tháng, khiến vàng đắt hơn với nhà đầu tư ngoại tệ.

Tim Waterer (KCM Trade) nhận định: triển vọng vàng khó đoán khi Fed nới lỏng chậm lại. Đồng USD mạnh là yếu tố chính kìm hãm đà tăng.

Thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt: Trump giảm thuế đổi lấy Bắc Kinh kiểm soát fentanyl, mua đậu tương và duy trì đất hiếm. Tại Ấn Độ, vàng bán chiết khấu lần đầu sau 7 tuần, kích thích giao dịch châu Á.

Kim loại quý khác tăng: bạc +0,4% lên 49,1 USD/ounce; bạch kim +0,6% đạt 1.621,60 USD; palladium +1,2% chốt 1.462,43 USD.

Nợ vay của Hoà Phát gần 100.000 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gấp đôi khi Dung Quất 2 vận hành

Hòa Phát (HPG) ghi nhận dư nợ vay tài chính kỷ lục 96.838 tỷ đồng tại 30/9/2025, tăng 13.875 tỷ so đầu năm, trong đó ngắn hạn 68.482 tỷ, dài hạn 28.356 tỷ. Nợ tăng chủ yếu để tài trợ Dung Quất 2 và vốn lưu động khi phân kỳ 1 vận hành thương mại.

Chi phí tài chính quý III/2025 đạt gần 1.100 tỷ đồng (+10% quý trước, +29% cùng kỳ), lãi vay hơn 800 tỷ (+55% cùng kỳ, gấp đôi quý trước). Chênh lệch tỷ giá cải thiện: lỗ chỉ 7,5 tỷ, lãi 252 tỷ từ đánh giá lại, lỗ 216 tỷ thanh toán ngoại tệ.

Doanh thu thuần quý III đạt 36.794 tỷ (+7%), lợi nhuận sau thuế 4.012 tỷ (+33%) nhờ sản lượng thép thô 2,8 triệu tấn (+35%), bán 2,5 triệu tấn HRC, thép xây dựng, phôi (+21%). Lũy kế 9 tháng: doanh thu 111.031 tỷ (+5%), lợi nhuận 11.626 tỷ (+26%), hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu (170.000 tỷ) và 78% lợi nhuận (15.000 tỷ).

Dung Quất 2 đóng góp lớn: HRC tiêu thụ 9 tháng 3,4 triệu tấn (+51%), quý III 1,26 triệu tấn (+71%). Thuế chống bán phá giá HRC Trung Quốc (từ 7/2025) giúp Hòa Phát củng cố vị thế nội địa.

Sàn 200 tỷ USD bị bào mòn mỗi ngày, nhà đầu tư nản lòng

TTCK Việt Nam ngày 31/10/2025 giảm sâu, VN-Index mất gần 30 điểm (-1,8%) còn 1.639,65 điểm; VN30 giảm gần 40 điểm (-2,07%) xuống 1.885,36 điểm. Nhóm trụ cột “họ Vin” kéo lùi mạnh: VIC -13.100 đồng còn 191.000 đồng/cp, VHM -4.800 đồng còn 99.200 đồng/cp, VRE -1.300 đồng còn 33.300 đồng/cp. VJC giảm 8.500 đồng còn 187.000 đồng/cp. Ngân hàng, chứng khoán, thép, BĐS đồng loạt đỏ: HDB -1.400 đồng, LPB -1.300 đồng, STB -1.400 đồng…

Trong VN30, 21 mã giảm, chỉ 8 tăng nhẹ, 1 đứng giá. Dòng tiền co hẹp, thanh khoản giảm mạnh còn 20-30 nghìn tỷ/phiên (so với đỉnh 50-70 nghìn tỷ). Tuần 27-31/10, VN-Index giảm 43,53 điểm (-2,6%), HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,54%). Nhiều mã từng hút tiền như CEO, DIG, KBC, HDB, VIX cũng lao dốc.

Khối ngoại bán ròng 2,4 nghìn tỷ trong tuần, tập trung VIC, VHM; tự doanh mua ròng 2 phiên. CSI nhận định: dù giảm mạnh nhưng thanh khoản thấp → chưa bán tháo, chỉ chốt lời sau khi VN-Index chạm 1.800. Xu hướng điều chỉnh kéo dài 2 tháng liên tiếp, rủi ro mua mới cao. Dự báo VN-Index có thể lùi về 1.560 điểm tháng tới.

Nhà đầu tư nản lòng khi tài khoản bốc hơi 25-30%, hạn chế giao dịch, gồng lỗ chờ hồi. Thị trường giằng co, phân hóa mạnh, dòng tiền yếu ớt.

Thu ngân sách TP HCM vượt cùng kỳ nhờ đất đai

TP HCM thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 652.500 tỷ đồng (97% dự toán Trung ương, 115,5% cùng kỳ), nhờ thu đột biến từ đất đai. Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, riêng KĐT lấn biển Cần Giờ thu 21.700 tỷ tiền sử dụng đất + 5.655 tỷ tiền thuê đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, dự kiến thu 64.200 tỷ đồng (khu vực 1: 52.599 tỷ; khu vực 2: 7.485 tỷ; khu vực 3: 4.116 tỷ). Thành phố đang khẩn trương xác định giá đất cho 37/53 cơ sở nhà đất, chuẩn bị đấu giá 3 lô đất Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ, cùng 7 khu đất khác (dự kiến 23.192 tỷ đồng) trong các tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ khẳng định sẽ vượt 10% mục tiêu, đạt khoảng 700.000 tỷ đồng cả năm. Dự kiến thu từ đất 86.000 tỷ đồng từ 153 dự án.

Về kinh tế: 47.500 doanh nghiệp mới (giảm 6,4%, vốn 871.000 tỷ, tăng 114%); 5.883 doanh nghiệp giải thể (tăng 39%), 34.500 tạm ngừng (tăng 11%). Thu hút FDI 7,23 tỷ USD (tăng 28,67%), trong đó 1.500 dự án mới (1,4 tỷ USD) và 2.098 trường hợp góp vốn (3,33 tỷ USD).