Ông Trump dọa áp thuế nặng và hạn chế xuất khẩu chip với các nước áp thuế số

Trong bài vừa đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định thuế dịch vụ số (DSTs) – hiện được áp dụng tại hàng chục quốc gia – là công cụ "nhằm gây hại và phân biệt đối xử với công nghệ Mỹ".

Ông viết: “Tôi cảnh báo tất cả các quốc gia có thuế, luật hoặc quy định về dịch vụ số rằng nếu không loại bỏ những hành động mang tính phân biệt này, tôi – với tư cách Tổng thống Mỹ – sẽ áp đặt các mức thuế bổ sung đáng kể lên hàng xuất khẩu của họ vào Mỹ”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Washington sẽ tiến hành hạn chế xuất khẩu công nghệ tiên tiến và chip bán dẫn, lĩnh vực được Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Turnberry, Scotland, Anh, ngày 27/7/2025.

Vì sao ông Trump muốn ngăn chặn loại thuế này?

Theo lập luận của ông Trump, thuế dịch vụ số thường được thiết kế để đánh vào những công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Meta, Alphabet và Amazon – vốn đều là doanh nghiệp Mỹ. Ông cho rằng điều này khiến các tập đoàn Mỹ trở thành mục tiêu bị đối xử bất công.

Trong suốt nhiệm kỳ trước, ông Trump nhiều lần gây sức ép buộc các đối tác thương mại phải rút bỏ thuế số, coi đây là “lằn ranh đỏ” trong các cuộc đàm phán.

Trước đây, các nước từng phản ứng ra sao?

Tháng 6 vừa qua, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada nếu Ottawa không hủy bỏ kế hoạch áp thuế số. Trước sức ép này, chính phủ Canada đã nhanh chóng rút lại chính sách ngay trước khi có hiệu lực. Nhà Trắng khi đó coi đây là bằng chứng cho thấy Canada “đã nhượng bộ”.

Tương tự, nhiều quốc gia khác cũng đang cân nhắc lại lập trường của mình trước cảnh báo mới nhất từ ông Trump, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục leo thang.