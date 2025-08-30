Giá vàng miếng SJC tự do vượt 133 triệu đồng/lượng, chợ mua bán vàng trên mạng "nóng rực"

Trưa 30-8, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mốc đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch mua vào 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hơn 1 tuần, giá vàng miếng nhảy vọt từ vùng 125 triệu đồng lên trên 130 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, đây vẫn chưa phải mốc cao nhất của giá vàng miếng tới thời điểm này. Một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM và Hà Nội báo giá vàng miếng SJC lên tới 132 triệu đồng/lượng mua vào, 133 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp đẩy lên mức cao, 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra là 125 triệu đồng/lượng.

Các diễn đàn nhộn nhịp khách hỏi mua - bán vàng

Do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, nhiều người đã tìm mua vàng trên chợ mạng – qua các diễn đàn trao đổi, mua bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn và vàng nhẫn của các thương hiệu khác như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI…

Tại một diễn đàn giao lưu mua bán vàng trên Facebook với hơn 44.000 thành viên, nhiều người đăng bán vàng nhẫn loại 1 chỉ của DOJI, Bảo Tín Minh Châu và được rất nhiều người tương tác, hỏi về việc giao dịch ở đâu thuận lợi.

"Em cần mua 3 lượng vàng miếng giá tốt, các bác có bán nhắn tin em"; bán 10 lượng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, bác nào cần mua liên hệ số điện thoại…"… Rất nhiều thông báo ra bán vàng trên các diễn đàn.

Miếng vàng SJC bên trái là vàng giả. Ảnh: T.D.P

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương khuyến cáo người mua bán vàng cần cẩn trọng vì nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái là không hiếm. Một số miếng vàng SJC bị phát hiện nhái đều bị công ty SJC bấm lỗ hoặc từ chối mua vào, khi đó, người mua sẽ gặp rủi ro.

"Nếu người dân mua vàng miếng SJC ở trên các hội, nhóm hoặc mua trên mạng thì rủi ro pháp lý còn lớn hơn, chưa kể còn có nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo" – ông Phương nói.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến nghị người dân cần cẩn trọng khi giao dịch vàng miếng SJC, vàng nhẫn qua chợ mạng để tránh rủi ro bị lừa đảo, mua phải vàng kém chất lượng. Người dân chỉ nên mua vàng miếng tại các điểm bán được cấp phép, tránh tham gia giao dịch trên mạng xã hội hoặc tại các tiệm nhỏ không rõ nguồn gốc để không mất tiền và tránh rủi ro pháp lý.

Một miếng vàng SJC nhái. Ảnh: T.D.P

Vàng nhái bị công ty SJC bấm lỗ khi phát hiện