Ronaldo mua liền hai biệt thự ở khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất thế giới

Khu nghỉ dưỡng Nujuma, nơi Cristiano Ronaldo vừa tậu hai biệt thự liền nhau.

Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez gây chú ý khi chọn hai căn biệt thự này làm món quà Giáng sinh đặc biệt cho gia đình. Thương vụ không chỉ tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản xa xỉ của cặp sao, còn khẳng định sự gắn bó lâu dài của họ với Saudi Arabia - nơi Ronaldo thi đấu và sinh sống suốt ba năm qua.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez tại khu nghỉ dưỡng Nujuma.

Hai căn biệt thự thuộc Nujuma - khu nghỉ dưỡng thuộc bộ sưu tập siêu sang The Red Sea Residences - nổi bật với mức độ riêng tư và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Dự án gồm 19 biệt thự xây dựng trên bãi cát trắng ở hòn đảo tư nhân cách đất liền 26 km, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền hoặc thủy phi cơ.

Một căn biệt thự có ba phòng ngủ, căn còn lại gồm hai phòng ngủ. Cả hai đều có hồ bơi riêng, tầm nhìn toàn cảnh ra Biển Đỏ, lối đi thẳng ra biển. Đặc biệt, mỗi ban công đều có kính thiên văn, cho phép gia chủ chiêm ngưỡng bầu trời sao rực rỡ - nét đặc trưng hiếm có của khu vực. Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez thuộc số những chủ nhân đầu tiên của các biệt thự tại đây.

Khu nghỉ dưỡng siêu sang Nujuma giữa Biển Đỏ.

Các villa nằm trên đảo Ummahat, một trong những hòn đảo được bảo tồn nghiêm ngặt nhất thế giới, bao quanh bởi các rạn san hô nguyên sơ. Đây là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động lặn biển và snorkeling, với hệ sinh thái phong phú gồm cá heo, rùa biển, cá đuối và cá Napoleon.

Công trình được thiết kế bởi Foster and Partners - studio kiến trúc danh tiếng do kiến trúc sư Norman Foster sáng lập. Lấy cảm hứng từ hình dáng vỏ sò, kiến trúc nơi đây kết hợp hài hòa giữa đường nét hiện đại và thiên nhiên, trong khi nội thất sử dụng vật liệu tự nhiên, đề cao sự thư thái và riêng tư tuyệt đối.

Ronaldo mô tả nơi này là "một không gian siêu thực", mang lại cảm giác bình yên hiếm có cho gia đình anh. "Ngay từ lần đầu tiên đến đây, Georgina và tôi đã cảm nhận được sự gắn kết với hòn đảo và vẻ đẹp tự nhiên của nó. Giờ đây, khi đã có nhà tại đây, chúng tôi có thể tận hưởng những khoảng thời gian chất lượng bên gia đình trong sự riêng tư và thanh bình tuyệt đối bất cứ lúc nào", anh nói.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez cũng đếm ngược tới ngày cưới. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết cặp sao dự định tổ chức hôn lễ sau World Cup 2026, nhiều khả năng tại Madeira - quê hương của cầu thủ, với hôn lễ tại Nhà thờ Funchal và tiệc chiêu đãi ở một khách sạn sang trọng trong khu vực.