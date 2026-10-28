Khu Liên hợp thể thao quốc gia sau quyết định chuyển giao cho Bộ Quốc phòng quản lý

Khu Liên hợp thể thao quốc gia sau khi bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý

Video: Khu Liên hợp thể thao quốc gia sau khi bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia trên đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, Hà Nội) gồm các hạng mục chính như Sân vận động Mỹ Đình, cụm sân tập và cung thể thao dưới nước, nhà thi đấu tổng hợp, khu công viên cây xanh… Hình ảnh ghi nhận ngày 27/10.

Bên trong Sân vận động Mỹ Đình vừa tổ chức 2 đêm diễn của nhóm nhạc đình đám BigBang đến từ Hàn Quốc.

Quyết định ngày 22/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ về việc chuyển giao thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội quản lý theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật. Trong ảnh là mặt sân Mỹ Đình vừa được trồng mới giống cỏ Zoysia đạt chuẩn quốc tế.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tọa lạc tại số 1, đường Lê Đức Thọ. Công trình được khởi công vào quý 1/2002 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2003 với tổng diện tích 17,5 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 53 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng tại thời điểm xây dựng). Hiện sân Mỹ Đình vẫn là nơi tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của Đội tuyển Việt Nam.

Quyết định còn nêu rõ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoàn thành thủ tục bàn giao theo quy định.

Cụm 2 sân tập nằm cạnh Sân vận động Mỹ Đình, đây cũng là khu vực thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Hiện những sân này đang là sân tập của CLB Hà Nội, Thể Công Viettel…

Phía bên ngoài khu đất trống thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang được rào kín cẩn thận.

Sân vận động Mỹ Đình và cụm sân tập tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia nhìn từ trên cao. Chiều 23/10, tại Hội nghị đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp thể thao, Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: “Các phương án đề xuất sẽ hướng tới mục tiêu xây dựng Khu Liên hợp thể thao mang tầm quốc tế”.

Cung thể thao dưới nước nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Cung thể thao dưới nước nằm đối diện với Sân vận động Mỹ Đình, là nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao của nước nhà.

Công trình được khánh thành năm 2003 nhằm phục vụ SEA Games 22.

Người dân bơi lội tại Cung thể thao dưới nước.

Sau 25 năm hoạt động, Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao lớn của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài. Việc chuyển giao quản lý được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác, sử dụng tài sản, đất đai và các nguồn lực tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Trong ảnh, bên trái là nhiều nhà hàng trong khuôn viên Sân vận động Mỹ Đình đã phải đóng cửa, hiện bỏ hoang.

Tuyến đường lớn và khu vực quảng trường phía trước Sân vận động Mỹ Đình.