Hà Nội dự kiến xây dựng khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình hơn 2.500 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; kết hợp các sự kiện văn hóa và phát triển kinh tế đêm.

Cùng với đó, xây dựng công trình nhà tập luyện thể thao 8 tầng hiện đại; xây dựng công trình ký túc xá cho huấn luyện viên, vận động viên đáp ứng nhu cầu ăn, ở cho số lượng vận động viên được triệu tập hàng năm của trung tâm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.523,279 tỷ đồng.

Sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội

Theo UBND TP Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang quản lý 37 môn thể thao và phân môn thể thao, là một trong những trung tâm thể thao thành tích cao của Thủ đô Hà Nội và cả nước với hệ thống đào tạo bài bản, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có chất lượng.

Nơi đây đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Thành phố Hà Nội xác định rõ thể thao thành tích cao không chỉ mang ý nghĩa thể hiện năng lực địa phương mà còn là một phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển.

Do đó, thành phố đã có chiến lược dài hạn trong phát triển thể thao thành tích cao; từ công tác tuyển chọn năng khiếu, đào tạo lực lượng kế cận cho đến đầu tư cơ sở vật chất và cải thiện chế độ chính sách. Ngành thể thao Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên bám sát Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, thành phố đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cơ sở tập luyện thi đấu và đơn nguyên nhà ở phục vụ vận động viên sinh hoạt do Trung tâm được giao quản lý. Vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng đều các môn thể thao như: Điền kinh, Bóng bàn, Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Vật, Thể dục dụng cụ, Bơi, Nhảy cầu, Lặn, Wushu, Karate, Cờ vua, Cờ tướng, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, Cử tạ.

Trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic. Vì vậy cần phải có cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên để nâng cao thành tích thể thao của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình là rất cần thiết.

Dự kiến ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này.