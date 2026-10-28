Kylie Jenner, Mark Zuckerberg xây 'hầm trú ẩn tận thế'

Giới siêu giàu xây 'hầm trú ẩn tận thế' xa xỉ

Khi nhắc đến ngày tận thế, nhiều người thường nghĩ đến việc tích trữ đồ hộp và nước uống. Tuy nhiên, giới siêu giàu và người nổi tiếng có cách ứng phó khác hẳn: đầu tư những hầm trú ẩn kiên cố dưới lòng đất, trang bị đầy đủ tiện nghi xa xỉ để đối phó với kịch bản thế giới rơi vào thảm họa.

Mark Zuckerberg từ lâu được đồn đoán xây dựng hầm trú ẩn tận thế bên dưới dinh thự trị giá 270 triệu USD ở Hawaii. Trong khi đó, biệt thự mới mang dáng dấp pháo đài của Kylie Jenner tại một khu nhà giàu ở Los Angeles cũng được cho là có hầm ngầm.

Công ty kiến trúc Janine Stone & Co tại London cho biết nhu cầu xây dựng các công trình trú ẩn kiên cố đã tăng lên mức chưa từng có, với số lượt hỏi về loại hình này tăng gấp 12 lần trong những năm gần đây. Theo đơn vị nội thất, khả năng thiết kế các hầm trú ẩn xa xỉ gần như không có giới hạn, từ bếp cao cấp, hầm rượu đến khu spa chăm sóc sức khỏe.

Hầm trú ẩn của Mark Zuckerberg

Nhà sáng lập Meta sở hữu điền trang rộng 1.400 mẫu Anh trên đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii ở Bắc Thái Bình Dương. Khu bất động sản mang tên Koolau Ranch, được cho là có giá trị ít nhất 225 triệu bảng Anh (300 triệu USD), gồm khoảng 12 tòa nhà với hơn 30 phòng ngủ và phòng tắm.

Phối cảnh dinh thự của Zuckerberg đang xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Ảnh: New York Post

Khu vực trung tâm điền trang có hai dinh thự, với tổng diện tích sàn khoảng 5.110 m2, tương đương diện tích một sân bóng bầu dục Mỹ. Cả hai đều có thang máy, văn phòng, phòng họp và nhà bếp quy mô công nghiệp. Một tòa nhà khác có phòng gym, bể bơi, phòng xông hơi, bồn tắm nước nóng, bể ngâm nước lạnh và sân tennis.

Năm 2023, truyền thông đưa tin nhà sáng lập Facebook đang xây một "hầm trú ẩn" rộng khoảng 465 m2 bên dưới điền trang này. Theo hồ sơ gửi cơ quan quy hoạch Hawaii, Zuckerberg dự định xây đường hầm dưới lòng đất nối hai dinh thự, đồng thời mở nhánh dẫn đến hầm trú ẩn.

Hầm được thiết kế với khu sinh hoạt, phòng ngủ, phòng thiết bị cơ khí và cửa thoát hiểm có thể tiếp cận bằng thang. Cửa chính làm bằng kim loại, bên trong đổ bê tông, tương tự kết cấu chống nổ thường dùng tại các hầm quân sự và hầm tránh bom.

Hệ thống an ninh của khu điền trang gồm mạng lưới camera giám sát quy mô lớn được điều khiển tập trung cùng nhiều cửa bên trong vận hành bằng bàn phím mã số. Một số cửa, chẳng hạn tại khu thư viện theo kế hoạch, được thiết kế ẩn, trông giống những bức tường xung quanh.

Zuckerberg vốn yêu thích kiểu thiết kế đánh lừa thị giác này. Trước đó, anh từng lắp lối vào nhà tại Thung lũng Silicon, California, được ngụy trang thành hàng rào cây xanh.

Theo tạp chí Wired, Koolau Ranch được thiết kế để tự cung tự cấp. Khu đất có bể chứa nước cao khoảng 5,5 m, rộng gần 17 m, cùng hệ thống máy bơm công suất lớn. Trang trại cũng tự sản xuất phần lớn thực phẩm thông qua hoạt động trồng trọt và chăn nuôi.

Năm 2024, khi được nhà báo Emily Chang của Bloomberg hỏi về "hầm trú ẩn tận thế", Zuckerberg nói công trình này chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ, tương tự tầng hầm của ngôi nhà."Tôi nghĩ mọi chuyện đã bị thổi phồng, khiến người ta tưởng cả khu trang trại là một hầm trú ẩn tận thế. Điều đó hoàn toàn không đúng", anh nói.

Hầm trú ẩn của Kylie Jenner

Kylie Jenner được cho là có kế hoạch xây hầm trú ẩn dưới lòng đất tại biệt thự mới ở Hidden Hills, một trong những khu dân cư cao cấp ở Los Angeles.

Biệt thự đang xây của Kylie Jenner ở Hidden Hills. Ảnh: Backgrid

Ngôi sao truyền hình thực tế dành 6 năm xây dựng ngôi nhà mơ ước sau khi mua khu đất với giá 15 triệu USD. Biệt thự theo phong cách trang trại hiện đại có diện tích khoảng 2.787 m², do kiến trúc sư người Canada Richard Landry thiết kế, nằm trên khu đất rộng 1,6 ha (16.000 m²).

Kylie đầu tư đáng kể để bảo vệ sự riêng tư, trong đó cô chi khoản 5.000 USD mua cây ô liu nhằm che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào nhà. Khi hoàn thiện, khu bất động sản dự kiến có một tòa nhà riêng dành cho đội ngũ an ninh và hầm trú ẩn dưới lòng đất để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Cô sẽ sống tại đây cùng hai con Stormi, 7 tuổi, và Aire, 3 tuổi, có với bạn trai cũ Travis Scott.

Kylie Jenner giới thiệu về biệt thự đang xây của mình ở Hidden Hills. Ảnh: Youtube

Trước đó, chị gái cô - Kim Kardashian - từng tìm hiểu hầm trú ẩn sinh tồn trong chương trình truyền hình thực tế của gia đình năm 2021, sau khi một người bạn bị cướp có vũ trang. Vụ việc khiến cô nhớ lại lần bị trói, bịt miệng và cướp số trang sức trị giá 10 triệu USD tại Paris năm 2016.

Kim cùng em gái Khloe đến trải nghiệm một hầm trú ẩn hình trụ. Ron Hubbard, giám đốc điều hành công ty Atlas Survival Systems, cho biết có thể thiết kế hầm sáu hoặc bảy phòng ngủ, đủ sức chống chịu thiên tai và thảm họa do con người gây ra, giúp người bên trong sống sót nhiều năm nếu có đủ thực phẩm, nước và vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên, hai chị em từ bỏ ý định sau khi tham quan một hầm cơ bản có trần thấp, không gian chật hẹp, giường đơn sơ, thực phẩm sấy khô và không có TV.

Trong khi Kim từng cân nhắc xây hầm trú ẩn cho cả gia đình, công trình dưới biệt thự của Kylie hiện chưa được tiết lộ chi tiết về diện tích, kết cấu, trang thiết bị hay mức độ tiện nghi.