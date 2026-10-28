UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc giải quyết chỗ ở cho nhóm người khó khăn về nhà ở tại phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Theo đó, Thành phố sẽ bố trí tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội (mỗi hộ một căn) tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn dự kiến cung ứng ra thị trường.

Trước mắt trong năm 2026, thành phố dự kiến bố trí tại 9 dự án với 552 căn hộ. Danh mục dự kiến gồm các dự án tại: Lĩnh Nam, Đại Mỗ, Đan Phượng, Thạch Thất, Vĩnh Hưng, Mê Linh và Phúc Thịnh.

Đề xuất hơn 900 hộ dân phố cổ được mua NƠXH không qua bốc thăm.

Mỗi dự án bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán, theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Theo phương án, mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được mua hoặc thuê mua một căn hộ nhà ở xã hội trong quỹ nhà thành phố bố trí, không qua bốc thăm và chỉ được giải quyết một lần.

Người đăng ký phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký thường trú và thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người; đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà xã hội theo quy định; tự nguyện đăng ký và được UBND phường phê duyệt trong danh sách.

Đối với các dự án được lựa chọn phải thỏa mãn các tiêu chí như thuận tiện giao thông công cộng, ưu tiên gắn với đường sắt đô thị; có trường học, y tế, chợ, thương mại và tiến độ hoàn thành phù hợp. Cơ cấu căn hộ cần đáp ứng quy mô gia đình bình quân khoảng 4 người.

Quỹ nhà phải được công bố công khai về dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ trước khi tổ chức đăng ký. Những căn không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định sẽ được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác.

Trường hợp nếu số hộ đăng ký vào một dự án vượt số căn bố trí, thành phố đề xuất ưu tiên lần lượt hộ có diện tích ở bình quân thấp nhất; hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo; hộ đăng ký trước. Các hộ còn lại được bố trí sang dự án khác trong quỹ nhà.

Người mua, thuê mua tự chi trả theo giá nhà ở xã hội. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định về nhà ở xã hội; không phát sinh chi ngân sách trực tiếp cho việc mua, thuê mua nhà của các hộ.

Trước mắt chính sách này được đề xuất áp dụng tại phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở người dân tự nguyện đăng ký.

UBND TP Hà Nội cho biết sự cần thiết của chính sách là do điều kiện sống của một bộ phận người dân khu vực phố cổ, phố cũ đang ở mức báo động.

Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm cho thấy có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong các nhà đông hộ với diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người; bình quân mỗi hộ khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên một diện tích chưa đến 20m2 sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của thành phố.

Đây không chỉ là sự chật chội mà là tình trạng không bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chưa phù hợp với mục tiêu bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Đề án giãn dân phố cổ ban hành từ năm 2013 đến nay chưa triển khai được, nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ nhà sẵn sàng để bố trí cho người dân.