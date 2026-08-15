Khu đất vàng 11A Cát Linh từng qua thương vụ 840 tỷ đồng nay ra sao?

Hà Nội cho phép Bình Minh Group chuyển hình thức thuê đất tại 11A Cát Linh

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định cho phép Công ty CP Bình Minh Group thay đổi phương thức thuê hơn 2.199 m2 đất tại số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa. Đây là khu đất có vị trí đắc địa, từng gắn với nhiều thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý.

Theo Quyết định 4256, diện tích 2.199,5 m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tại số 11A Cát Linh được chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hằng năm sang trả tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Bình Minh Group. Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế TP. Hà Nội để xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất.

Vị trí 11A Cát Linh. Ảnh: Google Maps

Khu đất 11A Cát Linh qua nhiều lần thay đổi

Trước khi về tay Bình Minh Group, khu đất 11A Cát Linh do Công ty CP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim) quản lý. Khu đất từng được định hướng phát triển tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp.

Ngày 23/8/2017, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 5853 thu hồi khoảng 2.505 m2 đất tại địa chỉ này và cho Bình Minh Group thuê để tiếp tục sử dụng cùng tài sản nhận chuyển nhượng.

Mục đích sử dụng khi đó là làm trụ sở và địa điểm giới thiệu sản phẩm, với thời hạn thuê đến ngày 27/8/2054.

Đến tháng 6/2020, dự án tại 11A Cát Linh được Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua Quyết định 2543. Dự án có mục tiêu xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc, cho thuê và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Gần 3 năm sau, ngày 25/4/2023, thành phố tiếp tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo Quyết định 2432.

Khu đất 11A Cát Linh từng được định hướng phát triển tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp.

Bình Minh Group được thành lập tháng 3/2017 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Hoàng Long sở hữu 28%, ông Trần Ngọc Hà 36% và bà Nguyễn Thị Kim Dung 36%.

Đầu năm 2018, cả ba cổ đông sáng lập lần lượt rút khỏi doanh nghiệp. Cùng thời điểm, vốn điều lệ Bình Minh Group được nâng lên 50 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Thiệm đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, dự án 11A Cát Linh sau đó trở thành một phần trong thương vụ giữa Bình Minh Group và Công ty CP Tập đoàn Thaigroup.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Thaiholdings (THD), ngày 22/4/2021, Thaigroup mua 4 triệu cổ phần Bình Minh Group, tương đương 80% vốn điều lệ, với giá trị 40 tỷ đồng. Thương vụ giúp Thaigroup nắm quyền sở hữu tại doanh nghiệp liên quan đến khu đất 11A Cát Linh.

Đến ngày 18/11/2021, Thaigroup chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này và ghi nhận khoản lãi 806,6 tỷ đồng trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Tuy nhiên, thương vụ sau đó bị đảo ngược trong bối cảnh vụ án liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh được cơ quan chức năng điều tra.

Theo nội dung được Thaiholdings công bố trong các báo cáo tài chính, doanh nghiệp đã hoàn trả 840 tỷ đồng cho nhóm Tân Hoàng Minh và nhận lại cổ phần Bình Minh Group cùng hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan dự án 11A Cát Linh.