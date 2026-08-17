Bút máy của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đấu giá 360.000 USD

Cây bút Montblanc Meisterstuck No 146 bằng bạc đúc, khắc chữ "SM Lee Kuan Yew", mang dấu ấn thời kỳ ông Lý Quang Diệu giữ chức bộ trưởng cấp cao từ năm 1990 đến năm 2004. Chiếc bút này thuộc về giai đoạn sau trong sự nghiệp chính trị của ông, sau 31 năm cầm quyền thủ tướng.

Chiếc bút thu hút 111 lượt trả giá tại phiên trực tuyến "Interiors & Collectibles - August, Fine Art Focus" do nhà đấu giá Hotlotz tổ chức ngày 16/8. Mức giá cuối cùng là 360.000 USD (đã gồm phí hoa hồng), gấp 10 lần mức giá dự kiến thu về.

Cây bút máy của Cố thủ tướng Lý Quang Diệu thu về 360.000 USD trong phiên đấu giá ngày 16/8. Ảnh: Hotlotz

Đây là loại bút bơm mực piston, thân bút có một số chi tiết mạ vàng, ngòi bút bằng vàng 18k và trên nắp có biểu tượng hình chóp tuyết trắng đặc trưng của thương hiệu. Tùy thuộc vào phiên bản và tình trạng, mẫu bút này thường được bán lẻ với giá từ 500 USD đến hơn 2.500 USD tại các cửa hàng của Montblanc.

Chiếc bút này từng được đem ra đấu giá năm 2003, thu về 40.500 USD. Thời điểm đó, con gái ông Lý là bà Lý Vỹ Linh đứng ra tổ chức phiên đấu giá Sotheby's với 88 vật phẩm gia đình để gây quỹ từ thiện cho The Tent, quỹ giúp đỡ thiếu nữ gặp khó khăn.

Sự kiện năm đó thu về 1,6 triệu USD, một cây bút Waterman màu đen từng được ông Lý dùng ký Hiệp định Hiến pháp 1957 đã bán cho một doanh nhân ẩn danh với giá 273.000 USD.

Nắp bút khắc tên của ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Hotlotz

Ngoài bút máy của ông Lý Quang Diệu, phiên đấu giá của Hotlotz còn chứng kiến nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt kỷ lục như bức tranh Singapore Chinatown, Temple Street năm 1976 của họa sĩ Thái Danh Trí (Chua Mia Tee) bán ra với giá 84.000 USD sau 58 lượt trả giá, lập kỷ lục mới về tranh của cố họa sĩ; một chiếc bình gốm đá do nghệ nhân gốm sứ Iskandar Jalil chế tác đạt mức 9.600 USD, cao hơn gấp đôi định giá trần.

Lý Quang Diệu là thủ tướng đầu tiên của Singapore, điều hành đất nước từ năm 1959 đến 1990. Ông tiếp tục giữ chức bộ trưởng cao cấp đến năm 2004 và bộ trưởng cố vấn đến năm 2011 trước khi qua đời vào tháng 3/2015. Ông được ca ngợi là người đã biến Singapore từ thuộc địa cũ nghèo của Anh thành một trong những xã hội giàu mạnh, ổn định nhất thế giới.