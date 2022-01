Không có nhà đầu tư nào muốn mua vốn truyền hình K+ của VTV

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá 15% trong 51% vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại Công ty Truyền hình vệ tinh Việt Nam (VSTV) với giá khởi điểm 188,7 tỷ đồng vào ngày 13/1.

Tuy nhiên, do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc cũng không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua phần vốn góp, HNX thông báo không tổ chức phiên đấu giá.

VSTV - đơn vị sở hữu kênh truyền hình K+ là công ty liên doanh thành lập giữa VTV và Tập đoàn Canal+ International Development của Pháp - một tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực truyền hình trả tiền ở châu Âu. VSTV thành lập năm 2009, đến nay có vốn điều lệ 20,1 triệu USD (tương ứng gần 344,5 tỷ đồng).

VSTV có hệ thống gồm 2.000 đại lý, 7 chi nhánh và 13 địa điểm kinh doanh trực thuộc trên khắp cả nước. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của VSTV không tỉ lệ thuận với quy mô. Công ty liên tiếp ghi nhận lỗ sau thuế hàng trăm tỷ đồng nhiều năm nay.

Năm 2021, VSTV thậm chí lên kế hoạch lỗ gần 291 tỷ đồng. Sau 11 tháng đầu năm 2021, VSTV ghi nhận doanh thu thuần đạt 973 tỷ đồng và lỗ lên tới 241 tỷ đồng.

VSTV cho biết tình trạng thua lỗ do những khó khăn nội tại và cạnh tranh gay gắt từ thị trường truyền hình trả tiền. Lỗ lũy kế tính đến hết 30/9/2021 của VSTV đạt 3.747 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 3.300 tỷ đồng.

Nguyên nhân do công ty đã không thực hiện tăng giá thuê bao truyền hình K+ vào năm 2021 như dự kiến để tạo điều kiện thuận lợi cho các thuê bao cũ gia hạn sau dịch Covid-19. Doanh thu thuê bao giảm sút nghiêm trọng do số lượng thuê bao truyền hình kỹ thuật số vệ tinh giảm. Hoạt động quảng cáo trên truyền hình vốn đã bị chậm lại vào 2020 đã có những cải thiện, tuy nhiên chưa đạt kỳ vọng do làn sóng Covid-19 lần thứ tư.

Sự xuất hiện của các nhà cung cấp nội dung xuyên biên giới như Netflix, Facebook... khiến ngành truyền hình truyền thống chịu nhiều thách thức. Năm 2020, có khoảng 16,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền tại Việt Nam nhưng tổng doanh thu toàn ngành chỉ khoảng 8.800 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2016, ngành truyền hình có doanh thu 12.000 tỷ đồng dù chỉ có 12,5 triệu thuê bao. Hơn nữa, K+ mất độc quyền phân phối giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam vào tay Facebook kể từ mùa giải 2019-2022.

Trước tình hình trên, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) quyết định đấu giá phần vốn góp tương ứng 15% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Giá khởi điểm của khoản góp vốn là 188,7 tỷ đồng. Đây lẽ ra là phiên đấu giá đầu tiên diễn ra trong năm 2022 nếu có nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-co-nha-dau-tu-nao-muon-mua-von-truyen-hinh-k-cua-vtv-a539864.ht...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-co-nha-dau-tu-nao-muon-mua-von-truyen-hinh-k-cua-vtv-a539864.html