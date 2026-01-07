Bạc là tài sản tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2025

Thị trường bạc năm 2025 vừa qua là một minh chứng điển hình cho sự va chạm giữa cơ bản dài hạn và tâm lý ngắn hạn. Trong khi giá tăng vọt, các chuyên gia quốc tế từ Investing News Network (INN) và Metal Focus đều nhất trí về một thực tế: thị trường đang trong năm thứ 5 liên tiếp thâm hụt cung, với mức thiếu hụt ước tính lên tới 63.4 triệu ounce năm 2025.

Giá bạc tăng mạnh 2025.

Tại Việt Nam, theo chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức – CEO Công ty Tư vấn và Đầu tư Virtus Prosperity, làn sóng đầu tư bạc trong nước bắt đầu hình thành từ 2024 và bùng lên mạnh mẽ từ đầu năm 2025 khi nhiều nhà đầu tư trẻ, với số vốn nhỏ, đã chuyển hướng đầu tư sang bạc như một kênh tích lũy thay thế vàng đã đắt đỏ và khan hiếm.

Việc thị trường liên tiếp có sự gia nhập liên tiếp của các công ty kinh doanh kim loại quý cũng giúp cho khả năng tiếp cận các sản phẩm bạc của người dân đối với lớp tài sản này trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đợt lao dốc cuối năm khiến giá bạc trong nước giảm hơn 200.000 đồng/lượng trong một phiên, phơi bày tính biến động cao, rủi ro về thanh khoản thấp và sự nhạy cảm của thị trường nội địa trước biến động toàn cầu.

Theo chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức, có bốn trụ cột chính có thể tiếp tục đẩy giá bạc lên cao trong năm 2026.

Thứ nhất là thâm hụt cung cấu trúc. khác với nhiều hàng hóa khác, tình trạng thiếu hụt bạc không dễ được khắc phục chỉ bởi giá cao mà nguyên nhân nằm ở cơ cấu ngành. Khoảng 75% sản lượng bạc toàn cầu là sản phẩm phụ từ khai thác các kim loại khác như đồng, chì, kẽm. Do đó, động lực mở rộng khai thác chỉ để tăng sản lượng bạc là rất thấp. Không những thế, phải mất 10 đến 15 năm để một mỏ bạc mới đi từ giai đoạn thăm dò đến khai thác thương mại. Sự chậm trễ này khiến phản ứng của nguồn cung trước giá cao gần như bất khả thi trong trung hạn. Tổ chức Metal Focus dự phóng thị trường vẫn sẽ thiếu hụt khoảng 30.5 triệu ounce trong năm 2026.

Thứ hai là nhu cầu công nghiệp chiến lược. Bạc ngày càng được xem như một nguyên liệu chiến lược cho tương lai, vượt ra khỏi khuôn khổ của một kim loại quý truyền thống.

Năng Lượng Sạch: Nhu cầu từ ngành công nghiệp điện mặt trời và xe điện (EV) vẫn là động lực chủ chốt. Bạc là thành phần không thể thay thế trong tế bào quang điện.

Cách Mạng Công Nghệ: Yếu tố mới nổi và đầy hứa hẹn là nhu cầu từ lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Trung tâm Dữ Liệu. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ, và để đáp ứng nhu cầu năng lượng bền vững, các dự án điện mặt trời được ưu tiên, gián tiếp đẩy mạnh nhu cầu bạc.

Thứ ba là sức hút đầu tư an toàn và áp lực đầu tư Bạc vật chất. Bên cạnh vai trò công nghiệp, bạc ngày càng có sức hút như một tài sản đầu tư an toàn.

Dòng Tiền ETF Kỷ Lục: Theo Saxo Bank, lượng bạc được nắm giữ bởi các quỹ ETF toàn cầu đã tăng 18% (khoảng 130 triệu ounce) trong năm 2025, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các định chế tài chính.

Khan Hiếm Vật Chất Thực Tế: Tình trạng thiếu hụt không chỉ trên lý thuyết. Dự trữ bạc tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2015. Tại Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu 80% nhu cầu, người dân đang chuyển sang mua bạc trang sức và đầu tư như một giải pháp thay thế vàng, làm cạn kiệt thêm nguồn dự trữ toàn cầu.

Thứ tư là tính rủi ro bất định và sự thiếu niềm tin của nhà đầu tư. Theo chuyên gia Trần Trọng Đức, Bạc cũng giống như vàng, được coi là tài sản trú ẩn và hàng rào chống lại lạm phát, dòng tiền sẽ đổ vào các tài sản hữu hình, độc lập và có giá trị nội tại. Ngoài ra, Chính sách đối ngoại khó lường của Tổng thống Trump áp thuế quan tạo ra nhiều "tình huống bất định" về chủ nghĩa bảo hộ thương mại, căng thẳng giữa các cường quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu, vừa gây áp lực lạm phát, vừa thúc đẩy tâm lý tìm nơi trú ẩn.

Mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đe dọa uy tín của đồng USD và chính sách tiền tệ độc lập, khiến giới đầu tư sẽ tìm đến bạc để phòng hộ rủi ro tiền tệ, ông Đức cho biết..