Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng SJC chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Giá bán vàng SJC ở mức 158 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 6/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 156 triệu đồng/lượng; giá bán 158 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 156 - 158 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng 6/1. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/1, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội tăng so với sáng 6/1. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên sáng 6/1.

Cùng thời điểm, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 151 -154 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Chiều 6/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.449,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/1: 1 USD = 26.378 VND, giá vàng thế giới tương đương 141,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 16,6 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.