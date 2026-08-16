Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Chưa ngừng đà đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do các vụ tấn công tàu chở dầu tiếp tục xảy ra, trong khi đàm phán hòa bình giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran không có triển vọng.

“Giá dầu tăng vào cuối tuần sau khi xảy ra các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran không đạt được tiến triển“, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho biết.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức)

Ông Andrew Lipow cảnh báo rằng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 13/8, Mỹ cho biết có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 13/8, hai tàu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz. Chính phủ UAE lên án vụ việc và cho rằng đây là một cuộc tấn công của Iran.

Tuần này, giá dầu ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 6,0% và 5,4%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.