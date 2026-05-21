Hà Nội muốn tăng tiền đền bù khi thu hồi đất

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đang được tham vấn ý kiến.

UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên - bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; trong trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm "không phân biệt" giữa việc thu hồi đất để thực các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất, công bằng với người sử dụng đất.

Máy móc phá dỡ mặt bằng để thực hiện dự án vành đai 2,5 tại Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng

Trước đó, tại kỳ họp đầu năm nay, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết tăng mức đền bù với 4 nhóm dự án lên bằng 1,5 lần so với quy định. Các nhóm này gồm dự án đầu tư công, PPP quan trọng quốc gia hoặc có tổng vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô vốn từ 30.000 tỷ trở lên; dự án cải tạo chỉnh tranh tái thiết, đô thị; dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, Luật Đất đai hiện hành quy định 32 trường hợp Nhà thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, đề xuất mới của Hà Nội mở rộng thêm rất nhiều trường hợp có thể được tăng tiền đền bù khi thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giải thích rằng việc ban hành các chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất trên địa bàn giúp đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong kỷ nguyên mới.

Theo cơ quan này, chính sách đặc thù cũng sẽ thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đúng tiến độ.

Từ nay đến 2030, Thủ đô đã lên kế hoạch thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, hơn 1.000 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, trên 350 dự án dùng đất cho giáo dục.

Tại dự thảo, thành phố đề xuất chính sách tăng tiền đền bù chỉ áp dụng với các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trước khi Nghị quyết này có hiệu lực, các dự án còn một phần diện tích chưa được duyệt phương án vẫn tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành.