Nhiều ngôi nhà thay áo mới sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án thi công đường Vành đai 1 hoàn tất, nhiều hộ dân trên phố La Thành bắt đầu khẩn trương sửa chữa, cải tạo lại phần nhà còn lại để sớm ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà từng nằm sâu trong ngõ nay trở thành nhà mặt đường sau khi tuyến Vành đai 1 được mở rộng.

Hàng loạt ngôi nhà sau khi bàn giao một phần diện tích phục vụ dự án đường Vành đai 1 đang chuẩn bị cải tạo, sửa chữa để ổn định cuộc sống.

Công nhân xây dựng tiến hành gia cố mặt tiền cho ngôi nhà vừa bàn giao một phần diện tích phục vụ dự án.

Người dân giám sát quá trình cải tạo nhà ở, chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi mặt bằng được bàn giao.

Các hạng mục như tường bao, cửa ra vào và hệ thống điện nước được nhiều hộ dân đồng loạt sửa chữa, nâng cấp.

Không khí thi công diễn ra nhộn nhịp dọc tuyến phố, nơi người dân đang cải tạo lại nhà cửa sau giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thu Nga (629 La Thành, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì từ khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng chỉ sau khoảng 6 tháng đã hoàn thành. Gia đình tôi trước đây có tổng diện tích nhà ở 38m², trong đó đã bàn giao 19m² để phục vụ dự án. Hiện nay, phần diện tích còn lại là 19m² và gia đình đang tiến hành sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà để sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của thành phố vì dự án không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn giúp giao thông đi lại thuận lợi hơn trong tương lai”.

“Gia đình tôi trước đây có diện tích nhà hơn 70m², đã bàn giao hơn 10m² để phục vụ dự án đường Vành đai 1. Gia đình tôi mong đợi nhất là khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, môi trường kinh doanh cũng sôi động hơn. Với vị trí mặt đường rộng rãi, thông thoáng, chúng tôi hy vọng việc cho thuê nhà sẽ thuận lợi hơn trước để có thêm nguồn thu nhập để phụ giúp tiền lương hưu và ổn định cuộc sống tuổi già”, bà Hồng (Số nhà 643 La Thành, Hà Nội) cho biết.

Nhiều ngôi nhà có diện tích thu hẹp nhưng được thiết kế lại theo hướng gọn gàng, phù hợp với điều kiện sử dụng mới.

Thợ xây đang dần hoàn thiện phần mặt tiền của một căn nhà nằm trong phạm vi dự án mở rộng đường Vành đai 1.

Vật liệu xây dựng được tập kết trước cửa nhà, phục vụ quá trình sửa chữa và chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường.

Nhiều người dân cũng xây mới ngôi nhà sau khi giải phóng mặt bằng.

Người dân kỳ vọng khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực, đồng thời thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Sau nhiều năm chờ đợi dự án triển khai, nhiều hộ dân vừa hoàn tất bàn giao mặt bằng vừa bắt đầu ổn định lại nơi ở.