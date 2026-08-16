Phát hiện con trăn gấm quý hiếm bò vào vườn, người dân tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) liền trình báo công an

Bất ngờ phát hiện trăn gấm quý hiếm

Trước đó, Công an xã Tuyên Quang đã phối hợp UBND xã và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tiếp nhận 1 con trăn do ông Trần Văn Thảo, trú tại thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp.

Con trăn gấm trọng lượng khoảng 13 kg được ngành chức năng xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng thả về mô trường tự nhiên. Ảnh: Công an xã Tuyên Quang

Theo ông Thảo, trong đi làm, bất ngờ ông phát hiện con thể trăn men theo bờ sông Cát và bò về phía chuồng gà của gia đình. Biết đây là loài trăng quý hiếm nên ông Thảo đã chủ động bắt giữ nhưng luôn cố gắng không làm con trăn bị thương.

Sau đó, ông Thảo liên hệ chính quyền địa phương để bàn giao nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ động vật hoang dã.

Để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, UBND xã Tuyên Quang đã ban hành thông báo số 478/TB-UBND ngày 27/7/2026 về việc xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đối với cá thể trăn trên.

Hết thời hạn thông báo, không có tổ chức, cá nhân đến nhận, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên phù hợp với điều kiện sinh thái của loài.

Theo Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, đây là con trăn gấm, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật, cấm săn bắt, nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép.

Trong hệ sinh thái tự nhiên, trăn gấm giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể các loài gặm nhấm và nhiều loài động vật khác, góp phần duy trì cân bằng sinh thái, hạn chế dịch hại đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Người nộp trăn gấm có ý thức cao

Theo Công an xã Tuyên Quang, việc ông Trần Văn Thảo chủ động giao nộp cá thể trăn cho cơ quan chức năng là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và chung tay bảo vệ động vật hoang dã.

Con trăn gấm trọng lượng khoảng 13 kg được ngành chức năng xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng thả về mô trường tự nhiên. Ảnh: Công an xã Tuyên Quang

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động mà Công an xã Tuyên Quang cùng các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã kiên trì thực hiện trong thời gian qua, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Thời gian tới, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Cùng với đó là vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Đồng thời, khuyến khích người dân khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các hành vi vi phạm liên quan cần kịp thời thông báo cho công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững.