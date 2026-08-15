Khoản tiền vợ C. Ronaldo có thể nhận mỗi tháng nếu ly hôn

Georgina Rodriguez, vợ cầu thủ C. Ronaldo. Ảnh: Instagram

Theo giấy đăng ký kết hôn được báo chí Bồ Đào Nha công bố, Ronaldo và Georgina ký thỏa thuận tiền hôn nhân tại một văn phòng công chứng ở Lisbon ngày 10/8, một ngày trước khi tổ chức hôn lễ kín đáo tại Cascais. Cặp sao lựa chọn chế độ phân chia tài sản, theo đó tài sản đứng tên ai sẽ tiếp tục thuộc về người đó nếu cả hai ly hôn. Những tài sản cùng đứng tên được xử lý theo thỏa thuận giữa hai bên.

Theo các nguồn tin tại Bồ Đào Nha, được Marca dẫn lại, Georgina có thể nhận khoảng 115.000 USD mỗi tháng, nếu cuộc hôn nhân chấm dứt. Một nguồn tin khác cho biết căn biệt thự trị giá khoảng 6,75 triệu USD, tại khu La Finca sang trọng ở Madrid được đăng ký dưới tên Georgina. Điều khoản này được cho là nhằm bảo vệ khối tài sản khổng lồ của Ronaldo, đồng thời đảm bảo cuộc sống cho Georgina và các con nếu hai người chia tay.

Ronaldo, Georgina bên các con. Ảnh: Instagram

Thông tin về thỏa thuận tài chính xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Ronaldo và Georgina xác nhận kết hôn. Ronaldo, 41 tuổi, và Georgina, 32 tuổi, gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid và bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Hai người có hai con chung, đồng thời cùng nuôi các con của Ronaldo. Georgina cũng xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, người mẫu, diễn xuất và mạng xã hội.

Trong khi đó, Ronaldo sở hữu khối tài sản được ước tính lên tới 1,35 tỷ USD. Tài sản của anh đến từ bóng đá, quảng cáo và một đế chế kinh doanh gồm khách sạn, phòng tập, câu lạc bộ padel, thương hiệu thời trang cùng nhiều dự án khác.

Nam cầu thủ còn sở hữu bộ sưu tập ôtô được định giá khoảng 29,7 triệu USD, bất động sản trị giá hơn 81 triệu USD, máy bay riêng và du thuyền. Tại Al-Nassr, Ronaldo được cho là nhận mức thu nhập khoảng 659.000 USD mỗi ngày.

Bản sao giấy đăng ký kết hôn của Ronaldo và Georgina. Ảnh: Marca

Ronaldo và Georgina tổ chức hôn lễ ngày 11/8 tại căn biệt thự trị giá khoảng 40,5 triệu USD, ở khu Quinta da Marinha, Cascais. Buổi lễ chỉ có bốn người làm chứng cùng các con của cặp sao. Mẹ Ronaldo, Dolores Aveiro, cùng các anh chị em của anh đều không xuất hiện trong buổi lễ.

Trước đó, người dẫn chương trình truyền hình Bồ Đào Nha Cristina Ferreira thậm chí tuyên bố gia đình Ronaldo bị giấu kín về đám cưới ngay trước khi sự kiện diễn ra. Cô cho rằng người thân của cầu thủ có thể chỉ được thông báo khoảng 30 giây trước lễ cưới. Tuy nhiên, đây mới là nhận định từ người dẫn chương trình và chưa được Ronaldo, Georgina hay gia đình họ xác nhận.

Bà Dolores, mẹ Ronaldo, sau đó vẫn công khai chúc mừng con trai bằng cách để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng chia sẻ về đám cưới.

Nhẫn cưới của Ronaldo và Georgina. Ảnh: Instagram