Tiện nghi trong chuyên cơ đưa Georgina - Ronaldo vi vu khắp thế giới

Cristiano Ronaldo bổ sung chiếc Bombardier Global Express 6500 hào nhoáng vào danh sách phương tiện di chuyển của mình từ năm 2024 để thuận tiện cho nhu cầu của gia đình 7 thành viên.

Chiếc Bombardier của nhà Ronaldo được nâng cấp từ Gulfstream G650, hiện được truyền thông định giá hơn 81 triệu USD. Chuyên cơ mang logo CR7, có thể bay liên tục hơn 18 giờ với tầm hoạt động hơn 10.600 km, được trang bị động cơ Rolls-Royce có thể đạt tốc độ lên tới Mach 0.90 và công nghệ giảm rung lắc Smooth Flex Wing.

Chuyên cơ Bombardier Global 6500 được ví như một căn hộ hạng sang trên không với phòng riêng, phòng họp, nhà bếp cao cấp và hệ thống giải trí hiện đại.

The Sun cho biết chuyên cơ của Ronaldo có màn hình TV 4K, kết nối Internet tốc độ cao. Hệ thống này biến khoang máy bay thành một không gian giải trí riêng tư, nơi hành khách có thể xem phim, làm việc hoặc kết nối với thế giới bên ngoài trong suốt hành trình.

Bombardier Global 6500 được thiết kế hướng tới trải nghiệm dùng bữa sang trọng, đảm bảo dinh dưỡng và sự thoải mái cho gia đình Ronaldo trên những hành trình dài.

Chuyên cơ còn trang bị khu vực phòng tắm chung có gương lớn, bàn trang điểm, bồn rửa và vòi nước. Phòng riêng của chủ nhân chuyên cơ còn có thêm một phòng tắm riêng biệt, tủ quần áo, khoang hành lý độc lập.

Một trong những chi tiết đắt giá nhất trong khoang riêng của Ronaldo là hệ thống ghế Nuage. Bombardier giới thiệu Nuage là hệ thống ghế độc quyền trên dòng Global mới, được phát triển cho những chuyến bay đường dài. Ghế có khả năng ngả sâu, đồng thời chuyển thành bề mặt phẳng để nghỉ ngơi hoặc dùng bữa.

Chiếc Global 6500 có một Conference Suite riêng với bàn có thể điều chỉnh độ cao, cho phép hành khách làm việc hoặc tổ chức những cuộc trao đổi ngay trong chuyến bay. Theo thiết kế của Bombardier, khu vực này còn có thể kết hợp với hệ thống ghế Nuage để chuyển đổi giữa không gian làm việc, ăn uống và thư giãn.

Trước khi đổi sang Bombardier Global 6500, vợ chồng Ronaldo từng sử dụng chiếc Gulfstream G200 trong nhiều chuyến đi. Máy bay riêng có cả giường ngủ này được CR7 mua vào năm 2015 với giá 20 triệu bảng Anh.

Georgina sinh năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Georgina học múa ba lê từ bốn tuổi, nhưng phải dừng lại vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí. 18 tuổi, cô chuyển đến Madrid để làm việc tại cửa hàng bán lẻ vào ngày thường và tại quán bar vào cuối tuần. Sau đó, cô tìm được việc tại cửa hàng thời trang và gặp Ronaldo.

Trước khi tổ chức đám cưới hôm 11/8, Ronaldo và Georgina bên nhau gần một thập kỷ, có hai con gái, Alana Martina (8 tuổi) và Bella (4 tuổi). Cặp sao từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi mất bé trai Angel (em bé song sinh cùng Bella).

Georgina Rodriguez hiện được cho là có tài sản khoảng hơn 10 triệu USD nhờ thu nhập từ việc làm người mẫu, quảng cáo trên mạng xã hội, dự sự kiện.

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Siêu sao 40 tuổi hiện sở hữu bảng thành tích đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế.

Cristiano Ronaldo hiện là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới, với khối tài sản 1,2 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes tháng 8/2026 - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.