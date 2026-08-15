Mẹ và gia đình không dự đám cưới Ronaldo

Ngày 14/8, truyền thông Bồ Đào Nha tiếp tục đưa thông tin mới về đám cưới kín đáo của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez.

Theo giấy chứng nhận kết hôn được Jornal de Notícias đăng tải, hôn lễ diễn ra lúc 13h30 ngày 11/8 tại biệt thự mới của Ronaldo ở khu Quinta da Marinha, Cascais, gần Lisbon. Căn nhà được truyền thông Anh định giá khoảng 30 triệu bảng.

Buổi lễ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với hình dung về đám cưới của cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài năm người con, Ronaldo và Georgina chỉ mời bốn người làm chứng.

Những người có mặt gồm Ivana Rodriguez - chị gái Georgina, Miguel Paixao - bạn thân của Ronaldo từ thời anh còn ở học viện Sporting Lisbon, cùng vợ chồng chuyên gia trang sức Jose Rodriguez Sangil và Monica Goncalez Martinez.

Bên trong nơi diễn ra tổ chức lễ cưới của Ronaldo.

Bà Dolores Aveiro - mẹ Ronaldo - không dự lễ cưới. Ba anh chị em của nam cầu thủ gồm Hugo, Elma và Katia cũng vắng mặt. Đây là chi tiết gây bàn luận bởi Ronaldo nhiều lần thể hiện sự gắn bó với mẹ và các thành viên trong gia đình.

Trên chương trình Dois às 10 của đài TVI, MC Cristina Ferreira cho rằng gia đình Ronaldo có thể chỉ biết về đám cưới ngay trước khi buổi lễ bắt đầu. “Có lẽ họ không được biết, hoặc chỉ biết trước khoảng 30 giây”, Cristina Ferreira nói.

Sau khi cặp sao công bố ảnh đeo nhẫn cưới, bà Dolores để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng của con trai. Trong nhiều năm, bà Dolores lên tiếng phủ nhận tin đồn bất hòa với Georgina. Katia, em gái Ronaldo, cũng có động thái trên. Cả hai không đề cập lý do vắng mặt trong hôn lễ.

Trước đám cưới, nhiều người hâm mộ tập trung tại một nhà thờ ở Funchal, đảo Madeira, vì cho rằng Ronaldo sẽ tổ chức hôn lễ tại quê nhà. Thông tin này sau đó được xác định không chính xác. Nam cầu thủ chọn biệt thự riêng ở Cascais để bảo đảm sự kín đáo.

Hôn lễ của Ronaldo chỉ có 5 người con và vài người thân của Georgina.

Đội ngũ của Ronaldo mô tả đây là “khoảnh khắc riêng tư và thân mật”. Cặp đôi không công bố hình ảnh váy cưới, không gian buổi lễ hay các hoạt động sau hôn lễ. Thông tin họ đã kết hôn chỉ được xác nhận qua bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn.

Ronaldo và Georgina ký thỏa thuận về tài sản ngày 10/8, một ngày trước lễ cưới. Hợp đồng tiền hôn nhân quy định những gì họ sở hữu trước khi cưới, cũng như tài sản và thu nhập có được sau khi kết hôn, vẫn thuộc về người đó. Tài sản hai người cùng mua hoặc cùng đứng tên có thể được xem là tài sản chung.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Họ công khai mối quan hệ vào đầu năm 2017 và hiện cùng chăm sóc năm người con.

Tháng 8/2025, Georgina xác nhận được cầu hôn bằng bức ảnh đeo nhẫn kim cương. Đúng một năm sau, hai người tổ chức hôn lễ sau gần một thập kỷ bên nhau. Cặp đôi hiện trở lại Saudi Arabia. Ronaldo tập luyện cùng Al-Nassr để chuẩn bị cho mùa giải mới, trong khi Georgina tiếp tục công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.