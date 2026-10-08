Khách sạn lâu đời nhất Hà Nội qua ảnh tư liệu trăm năm

Năm 1901, khách sạn Grand Hôtel Métropole Palace được hoàn thành ở nơi từng là một hồ nước. Khi đó, đây là tổ hợp khách sạn lớn nhất Đông Dương, được tạp chí Revue Indo-Chinoise nhận xét "un immense hôtel" - một khách sạn khổng lồ. Mặt tiền của công trình dài hơn 80 m. Ảnh phục dụng

Mùa hè năm 1901, những khách đầu tiên đã đến nghỉ tại khách sạn. Sau đó, khách sạn được biết đến với cái tên Le Métropole.

Trên ảnh là nhà hàng Le Beaulieu những ngày đầu, ở góc đường Lê Phụng Hiểu - Ngô Quyền. Ngày nay, nhà hàng này vẫn còn tồn tại và nhận được nhiều giải thưởng trong ẩm thực (lật ảnh).

Khách sạn do Gustave Émile Dumoutier, một viên chức trong ngành giáo dục và Andre Ducamp, nhà đầu tư độc lập người Pháp, góp vốn dưới danh nghĩa Công ty kinh doanh bất động sản Pháp (Societe Francaise Immobiliere). Ảnh bên ngoài khách sạn năm 1908.

Nửa đầu thế kỷ XX, khách sạn là nơi gặp gỡ của giới thượng lưu Hà thành. Năm 1920, khi Hà Nội chưa có rạp chiếu phim, bộ phim tên Thần cọp đã được chiếu tại Hotel Grand Cafe của Metropole để phục vụ khách. Trong thời kỳ chống Pháp, khách sạn trở thành nơi đón tiếp các chính trị gia, nhà ngoại giao và những người nổi tiếng thế giới. Năm 1936 danh hài Charlie Chaplin và vợ đã đến khách sạn hưởng tuần trăng mật sau đám cưới bí mật ở Thượng Hải.

Đầu những năm 1940 (ảnh), khách sạn được người chủ Pháp bán cho một doanh nhân người Hoa. Sau ngày hòa bình lập lại, năm 1954, Métropole được đổi tên thành Khách sạn Thống Nhất và được UBND TP Hà Nội quản lý, trở thành nơi tiếp đón khách của chính phủ Việt Nam.

Trong lần đến Hà Nội đầu tiên khoảng năm 1954, nhà văn Graham Greene đã nghỉ tại Métropole và ghi lại những trải nghiệm trong cuốn Người Mỹ trầm lặng.

Từ 1969 đến 1981, khách sạn Thống Nhất là trụ sở và nơi ở của nhiều sứ quán và nhân viên sứ quán (do hầu hết các tòa nhà sứ quán tại Hà Nội phải xây dựng lại, khách sạn trở thành nơi cư trú của nhiều đại diện ngoại giao). Trên ảnh là tòa Heritage (tòa nhà lịch sử, nơi lưu giữ nét Pháp cổ điển) nhìn từ vườn hoa Con Cóc và mặt sau phía đường Lý Thái Tổ khoảng những năm 1970.

Đầu những năm 1990, cái tên Metropole được sử dụng trở lại và là tên chính thức của khách sạn. Sau hai năm đóng cửa trùng tu, khách sạn mở cửa tháng 3/1992 và trở thành một trong những mô hình liên doanh với nước ngoài đầu tiên tại Hà Nội.

Tòa Opera Wing (phong cách tân cổ điển) phía đường Lý Thái Tổ gồm 135 phòng được xây dựng bổ sung năm 1994 đến 1996, cùng khối văn phòng cho thuê. Khách sạn khi đó cũng có tên Sofitel, và nằm trong nhóm cao cấp nhất Legend. Các tầng văn phòng khoảng 10 năm sau được chuyển về cho khách sạn.

Năm 1996, khách sạn trở thành thành viên tập đoàn các khách sạn nổi tiếng thế giới, đồng thời được Tổng cục Du lịch Việt Nam (khi đó) trao tặng danh hiệu khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội. Trên ảnh là các hạng mục phòng nghỉ và quầy bar được chụp vào năm 2000.

Năm 2011, khi cải tạo khách sạn, một căn hầm trú ẩn bí mật thời chiến tranh được tìm thấy. Hầm có trần cao hơn 2 m, 6 phòng với hai lối vào, một lối bên dưới hồ bơi và một thông ra gần sảnh khách sạn. Nơi này từng là nơi tránh bom của nhiều người nổi tiếng từ năm 1960 đến 1972, trong đó có diễn viên Jane Fonda, nhà hoạt động chống chiến tranh Tom Hayden, nhà ngoại giao Australia Bob Devereaux... Ảnh: Giang Huy

Năm nay Sofitel Legend Metropole Hanoi tròn 125 năm tuổi. Hiện khách sạn có 358 phòng nghỉ từ tiêu chuẩn đến cao cấp, được bố trí ở hai tòa nhà Heritage và Opera. Khách sạn có các phòng cao cấp nhất giá mỗi đêm gần 200 triệu đồng.

Những người nổi tiếng từng ở khách sạn gồm Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống George H. W. Bush, Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp François Mitterrand, Jacques Chirac, cựu Thủ tướng Tony Blair, Hoàng tử Anh Andrew.