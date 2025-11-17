Huyền thoại đầu tư Buffett: Sắp lui về hậu trường nhưng vẫn gây sốc với khoản đầu tư trị giá 4,9 tỷ USD

Ai đã mua lượng cổ phiếu Alphabet trị giá gần 5 tỷ USD?

Trong báo cáo danh mục đầu tư quý III vừa công bố, Berkshire Hathaway ghi nhận việc mua hơn 17,8 triệu cổ phiếu hạng A của Alphabet, hiện trị giá khoảng 4,9 tỷ USD. Đây là khoản bổ sung lớn nhất về giá trị trong quý này và đã đẩy giá cổ phiếu Alphabet tăng 3,5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Tuy nhiên, Berkshire không tiết lộ ai thực hiện giao dịch này. Có thể đây là CEO tương lai Greg Abel, hoặc các nhà quản lý danh mục Ted Weschler và Todd Combs, vì Warren Buffett đã bắt đầu chuyển giao nhiều nhiệm vụ cho họ. Dù vậy, đây là một khoản đầu tư đáng chú ý, bởi Buffett truyền thống tránh xa các cổ phiếu công nghệ, ngoại trừ Apple, mà ông xem như công ty tiêu dùng.

Bên cạnh việc mua Alphabet, Berkshire cũng giảm mạnh cổ phiếu Apple và Bank of America. Vị trí Apple bị cắt gần 15% tương đương 10,6 tỷ USD, còn Bank of America giảm khoảng 6,1%, tức 1,9 tỷ USD. Sau nhiều đợt bán ra, Apple vẫn là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục với giá trị 64,9 tỷ USD, chiếm 21% tổng giá trị cổ phiếu.

Việc giảm bớt các vị trí lớn này phần nào đã được báo trước qua các bản 10-Q trước đó. Berkshire cũng cắt giảm Verisign từ tháng 8, cho thấy chiến lược cân bằng danh mục và tái cơ cấu đã diễn ra từ trước.

Warren Buffett phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska

Warren Buffett “im lặng” nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng thế nào?

Trong lá thư gửi cổ đông dịp Lễ Tạ ơn, Warren Buffett cho biết ông sẽ “im lặng… phần nào” khi Greg Abel sẽ tiếp quản việc viết thư hàng năm và trả lời các câu hỏi tại đại hội. Tuy nhiên, Buffett vẫn giữ liên lạc với cổ đông và gia đình về các vấn đề Berkshire.

Ông cũng tiết lộ kế hoạch tăng tốc chuyển cổ phần Class B cho các quỹ từ thiện của ba người con, nâng tổng giá trị tặng quà lên 1,3 tỷ USD, nhằm đảm bảo tài sản được quản lý theo ý muốn của ông trước khi những người quản lý khác thay thế.