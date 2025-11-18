Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Warren Buffett rời vị trí lãnh đạo ở tuổi 95 nhưng vẫn muốn đến văn phòng

Warren Buffett đã lãnh đạo Berkshire Hathaway suốt 64 năm – một quãng thời gian dài tới mức ông đã chèo lái tập đoàn này trước cả khi Sam Altman, Elon Musk hay Mark Zuckerberg sinh ra. Dù chuyển giao vai trò CEO cho Greg Abel từ ngày 1/1, Buffett vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đi làm hằng ngày.

Trong thư gửi cổ đông, ông thừa nhận tuổi tác khiến việc di chuyển và đọc sách trở nên chậm chạp hơn, nhưng cảm giác “vẫn còn hữu ích” khiến ông chưa muốn dừng lại. Buffett viết rằng mình vẫn thỉnh thoảng nảy ra ý tưởng hay hoặc nhận được những đề nghị mà nếu không đi làm, Berkshire có lẽ đã bỏ lỡ.

Với ông, công việc không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vui – điều ông mô tả là “cảm giác tốt đẹp hơn cả nửa đời trước”.

Theo các chuyên gia về tuổi thọ và lao động, ba yếu tố chính khiến nhiều người tiếp tục làm việc lâu dài: thu nhập, mục đích sống và sự kết nối xã hội. Với Buffett, tiền bạc không còn là lý do, nhưng hai yếu tố còn lại vẫn giữ sức hút mạnh mẽ.

Psychologist Ken Dychtwald cho rằng Buffett là ví dụ điển hình về một người tìm thấy “công việc có ý nghĩa” và niềm tự hào từ những gì mình đóng góp. Với ông, dẫn dắt Berkshire không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cách thể hiện triết lý sống: dùng tài sản để cống hiến cho xã hội, không phô trương sự giàu có.

Công việc cũng tạo ra tương tác giữa các thế hệ, giúp người lớn tuổi duy trì sự kết nối, sự hữu dụng và cảm giác gắn bó — điều thường thiếu hụt khi bước vào tuổi già.

Nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện của Buffett là minh chứng mạnh mẽ rằng “nửa sau cuộc đời” hoàn toàn không phải là quãng thời gian đi xuống. Theo tác giả Chris Farrell, kinh nghiệm và khả năng “kết nối các điểm” là tài sản quý giá mà chỉ người lớn tuổi mới có.

Công việc mang lại cấu trúc, học hỏi và cả tình bạn. Với những người luôn gắn cuộc sống với nghề nghiệp từ nghệ sĩ, doanh nhân đến thợ lành nghề, việc tiếp tục lao động không chỉ vì thu nhập mà vì đó là một phần bản sắc của họ. Buffett cũng vậy: trong thư của ông, yếu tố tình bạn, đồng nghiệp và những người đã đồng hành trong nhiều thập kỷ chiếm vị trí đặc biệt.

Tuy nhiên, bài học không phải là “làm việc đến khi không thể làm được nữa”, mà là tìm ra điều mang lại ý nghĩa và duy trì mối liên kết với xã hội theo cách phù hợp với từng người.

Làm việc sau tuổi 75 đang trở thành xu hướng vì sao?

Theo Ken Stern từ Longevity Project, việc người trên 75 tuổi tiếp tục làm việc đang trở nên phổ biến khi tuổi thọ trung bình tăng lên. Nhóm lao động này được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

Một phần động lực đến từ nhu cầu tài chính, nhưng phần lớn là vì mong muốn tiếp tục đóng góp, duy trì sức khỏe tinh thần và giữ các mối liên hệ xã hội. Những nhân vật như Jane Goodall hay diễn viên Mel Brooks đều tiếp tục hoạt động ở tuổi gần 100, cho thấy hành trình nghề nghiệp ngày nay không còn ranh giới cứng.

Công việc, với nhiều người, chính là liều thuốc giúp họ khỏe mạnh, minh mẫn và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Với nhiều người, công việc không chỉ là nguồn sống mà còn là bản sắc. Khi vượt qua tuổi 65, không ít người cảm thấy mình vẫn còn năng lượng để cống hiến và rằng những đóng góp tốt nhất đôi khi nằm ở… phía trước.

Điều quan trọng nhất là được chủ động chọn thời điểm và cách thức nghỉ hưu, điều mà không phải ai cũng có. Tuy vậy, một lời khuyên từ ông Buffett có thể áp dụng với tất cả: hãy luôn cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày và sống theo cách mà bạn muốn được nhớ đến. Như ông viết: “Không bao giờ là quá muộn để cải thiện… Hãy quyết định bạn muốn cáo phó của mình nói điều gì và sống một cuộc đời xứng đáng với điều đó.”